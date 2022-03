Lo Show dei Record, Gerry Scotti conduce la seconda puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Programmi TV

Lo Show dei Record torna in televisione con la conduzione di Gerry Scotti per il secondo appuntamento stagionale. Cosa vedremo nella puntata e gli ospiti presenti in studio.

Gerry Scotti torna nella prima serata della domenica di Canale 5 per condurre la seconda puntata dell’appassionante Lo Show dei Record. La trasmissione è tornata settimana scorsa a mostrare al pubblico della rete le performance più stravaganti ed intense di questa nuova edizione, tornata in onda a pieno regime sulla rete che l’ha consacrata. Domenica 13 marzo 2022 il pubblico si godrà le nuove gesta degli uomini e delle donne provenienti da tutto il mondo per mettere in scena formidabili momenti di spettacolo. Ad aiutare il conduttore interverranno nuovamente Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coadiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre e dall’immancabile Marco Frigatti.

Scopri tutto quello che accadrà questa sera a partire dalle ore 20:35 circa e chi sarà il nuovo sportivo che si metterà alla prova con i record del programma.

Lo Show dei Record: la seconda puntata in onda su Canale 5

Domenica 13 marzo 2022 su Canale5 continua il viaggio alla ricerca di nuovi record da superare dell’ottava edizione de Lo Show dei Record. La trasmissione tornata in onda sulla rete Mediaset che l’ha consacrata presso il pubblico italiano, mette in scena il secondo appuntamento condotto ovviamente dal simpatico volto di Gerry Scotti.

Il conduttore sarà nuovamente affiancato dalla folta squadra capitanata dall’inviato Umberto Pelizzari e dal giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, che organizzeranno le operazioni dei certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre.

I protagonisti delle prove si esibiranno anche in esterna dall’Autodromo di Monza oppure tramite i servizi video raccontati da Marco Frigatti, figura storica del programma che sarà in collegamento da Londra.

Lo Show dei Record: gli ospiti della seconda puntata

Come accaduto nella prima puntata del programma ci sarà nuovamente il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen l’olandese Kelvin De Ruiter, alle prose con le nuove prove da record da superare.

Ospite della puntata un nuovo sportivo che si metterà alla prova con dei divertenti record. Questa volta toccherà all’ex campione di MotoGP Max Biaggi.