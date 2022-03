Pierpaolo Pretelli racconta a Verissimo la storia d’amore con Giulia Salemi: “Siamo fan l’uno dell’altro”

Programmi TV

A Verissimo Pierpaolo Pretelli celebra il primo anno d’amore al fianco di Giulia Salemi. La coppia si è conosciuta ed innamorata un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip e, nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex Velino parla a cuore aperto della loro relazione. Dal supporto a vicenda che non si fanno mai mancare alle prospettive di una famiglia, sino a una romantica dedica alla fidanzata a suon di musica.

Pierpaolo Pretelli e l’amore per Giulia Salemi: “Ci completiamo“

La vita di Pierpaolo Pretelli nell’ultimo anno è decisamente cambiata, sul fronte professionale e anche privato. Lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip, esperienza in seguito alla quale si sono spalancante davanti a lui le porte del successo.

E proprio nella Casa ha trovato l’amore al fianco della coinquilina Giulia Salemi, amore proseguito anche lontano dalle telecamere e celebrato mese dopo mese, sino ad oggi.

Il giovane showman ne parla a cuore aperto a Silvia Toffanin: “È stato un amore che è sempre cresciuto, dacché è iniziata come una convivenza, quindi una situazione non proprio naturale. Pian piano abbiamo messo dei tasselli, ci sosteniamo a vicenda, non c’è assolutamente competizione. Siamo fan l’uno dell’altro e ci sosteniamo“.

Il ragazzo parla della differenza dei loro caratteri, non un limite ma un motivo per completarsi a vicenda: “Lei ha la testa un po’ più calda, io sono quello che placa gli animi, autocontrollo, zen. Quinci ci completiamo: quando c’è da avere più ‘cazzimma’ c’è lei, quando c’è da controllare di più la situazione subentro io“.

Pierpaolo Pretelli: la dedica a Giulia Salemi e la prospettiva di una famiglia

Silvia Toffanin apre il capitolo romanticismo e chiede a Pierpaolo Pretelli chi è il più romantico della coppia.

“Il più romantico sono io, ovvio“, l’ironica risposta del suo ospite.

E per dimostrarlo, ha voluto dedicare alla sua Giulia una breve strofa del ritornello di La nuova stella di Broadway, la canzone di Cesare Cremonini che è presto diventata il brano simbolo della loro storia d’amore.

La relazione della coppia prosegue a gonfie vele e, in un futuro più o meno prossimo, starebbe valutando l’idea di creare una famiglia: “La prospettiva di allargare la famiglia c’è. Ci lavoriamo. Siamo molto innamorati, uniti, e ci unisce tanto anche il lavoro“.