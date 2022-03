William Hurt, morto a 71 anni l’attore premio Oscar per Il bacio della donna ragno. L’annuncio

Cronaca dal Mondo

Noto per le sue incredibili capacità camaleontiche e per la sua versatilità, William Hurt ha preso parte a numerosi film; l'ultimo nel 2021.

Lutto nel mondo del cinema, è morto a 71 anni l’attore William Hurt, l’annuncio è arrivato per voce di un amico di famiglia, poi confermato da uno dei figli. L’attore era un volto noto di Hollywood e vincitore di numerosi premi compre un Oscar nel 1986. Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche si ricorda la sua partecipazione ai film Marvel Black Widow, Avengers Infinity War, Endgame e Captain America: Civil War.

Morto William Hurt, l’attore aveva 71 anni

A dare l’annuncio della morte di William Hurt è stato un amico di famiglia, ripreso dalla rivista Variety. Hurt aveva 71 anni e sarebbe morto per cause naturali; la morte è stata poi confermata dalla famiglia.

Uno dei figli infatti ha reso noto quanto segue: “È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settima prima del suo 72esimo compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede privacy per questo momento difficile“.

Chi era William Hurt: esordi e carriera

Classe 1950, William Hurt è nato a Washington e per anni ha alternato le sue incredibili capacità attoriali tanto nel teatro quanto nel cinema.

La sua formazione nella carriera attoriale inizia presso la scuola di Michael Howard a New York; il suo debutto è avvenuto proprio in teatro, successivamente è arrivata la candidatura e la vittoria del Premio Oscar nel 1986 per il suo ruolo ne Il bacio della donna ragno di Hector Babenco.

Successivamente ha ricevuto molte altre candidature sia per Oscars si per Tony Awards. Tra le pellicole alle quali ha preso parte si ricordano Figli di un dio minore, Dentro la notizia, A history of Violence, Brivido Caldo, Gorky Park, Il Grande Freddo e… per il pubblico più giovane il ruolo di Thaddeus Ross nei film Marvel; la sua ultimissima apparizione è in Black Widow.