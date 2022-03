Accoltella il padre e lo uccide, aggressione per strada in pieno giorno: il dramma a Milano

Cronaca Nera

Tragedia a Milano, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate per strada in pieno giorno. Ad agire, secondo la ricostruzione, il figlio 34enne della vittima.

Dramma alla periferia ovest di Milano, dove un uomo di 69 anni sarebbe stato accoltellato e ucciso per strada in pieno giorno. Secondo la ricostruzione finora emersa sulla tragedia, ad agire sarebbe stato il figlio 34enne della vittima. L’accoltellamento si sarebbe consumato in via Giambellino, intorno alle 16 di ieri. Sull’omicidio indaga la polizia e sarebbero stati inquadrati alcuni elementi chiave nell’ambito dell’attività investigativa.

Accoltella il padre per strada in pieno giorno, l’uomo muore poco dopo: omicidio a Milano

In merito al delitto, gli inquirenti avrebbero proceduto al fermo di un uomo che sarebbe risultato figlio della vittima.

L’indagato, 34 anni, di origini straniere, avrebbe accoltellato il padre 69enne al culmine di una lite per futili motivi consumatasi per strada, in via Giambellino, periferia ovest del capoluogo lombardo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il 69enne sarebbe deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, al San Paolo di Milano, ferito mortalmente nel contesto di una aggressione che si sarebbe verificata intorno alle 16 di ieri. Al caso lavora la polizia.

Figlio accoltella il padre in strada e lo uccide: la ricostruzione dell’omicidio

Nelle ultime ore, riferisce ancora l’agenzia di stampa, è emersa una prima ricostruzione dell’omicidio su cui sono intervenute le indagini della polizia.

Stando a quanto si apprende, l’aggressione a colpi di coltello ai danni del 69enne si sarebbe consumata mentre l’uomo era seduto davanti a un bar tabacchi. La vittima si sarebbe trovata in quel luogo all’aperto in compagnia di un amico quando, riferisce Ansa, sarebbe stato raggiunto dal figlio che poi lo avrebbe aggredito con ferocia.

Un delitto efferato che, nella sua prima fase, sarebbe stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all’esterno del locale davanti al quale sarebbe stata condotta la brutale aggressione.

Il 34enne avrebbe colpito ripetutamente il genitore, un italiano di origine marocchina. Nel tentativo di difendersi, il 69enne sarebbe caduto a terra prima di essere attinto da un fendente, l’ultimo, rivelatosi fatale. Il figlio sarebbe stato fermato dalla polizia dopo essersi allontanato a piedi dalla scena del crimine.