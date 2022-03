Alfonso Signorini entra a sorpresa nella Casa del GF Vip6 nella serata della finale: il messaggio ai finalisti

Grande Fratello

Inizio finale all’insegna delle sorprese al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini non vuole far mancare ai finalisti il suo sostegno in questa importantissima serata, a conclusione di un’edizione lunga 6 mesi. Il conduttore per la prima volta nella storia del reality entra nella Casa nella serata finale per una sorpresa ai concorrenti rimasti in gioco. Il messaggio ai finalisti: “Stasera ve la godete fino in fondo“.

Alfonso Signorini incontra i finalisti in giardino a inizio puntata

Al via la finale del Grande Fratello Vip: stasera va in onda l’ultima puntata di questa lunghissima edizione e questa sera verrà decretato il nome del vincitore ufficiale.

Jessica, Barù, Lulù, Delia, Davide e Giucas sono rimasti ancora in gioco e, proprio a inizio puntata, ricevono subito una sorpresa del tutto inaspettata. Alfonso Signorini, collegatosi con il pubblico, ha infatti annunciato di voler entrare nella Casa per incontrare i finalisti di persona, supportarli ed incoraggiarli in questa serata a suon di emozioni. È la prima volta, nella storia del reality, che il conduttore entra nella Casa durante la finale.

In giardino i finalisti non si aspettano il suo arrivo e, di fronte a lui freezati, rimangono sorpresi.

Il conduttore vuole spendere alcune parole per loro, per il loro percorso, per le emozioni che stasera li travolgerà e per ringraziarli: “Eccoci qua, siete pronti per una serata che credo porterete a ungo nel cuore. Queste sono esperienze uniche, irripetibili, che la vita vi ha regalato. Quindi stasera ve le godete fino in fondo, perché è la vostra festa“.

Alfonso Signorini ringrazia i finalisti: “Qui per dirvi grazie“

Il conduttore ha voluto ringraziarli per le emozioni regalate in questa lunga avventura: “Sono voluto venire qui per dirvi grazie, perché se siete arrivati fino a qua è solo perché ve lo meritate, perché è il pubblico ad averlo deciso e vi ama.

E già questo deve darvi una forza dentro straordinaria. Stasera voi cominciate questa serata con questo sprint in più. Non voglio spendere altre parole, ci aspettano ore e ore di emozioni fortissime, il mio cuore batte a tremila, come il vostro. Ragazzi, buon divertimento: tante emozioni, vi voglio davvero bene e grazie a tutti voi“.

A seguire Signorini si congeda e, una volta sfreezati, i finalisti esplodono in un urlo liberatorio: la finale può così cominciare.