Antonella Elia positiva al covid, salta (per ora) la partecipazione a La pupa e il secchione show

TV e Spettacolo

Antonella Elia questo pomeriggio ha scoperto di essere positiva al covid 19. A rendere nota la notizia è la showgirl stessa che, attraverso alcune stories su instagram a bordo di un’ambulanza, ha affidato il suo sfogo. “Sono arrivata agli studi Elios questo pomeriggio per le prove e me ne sto tornando a casa a bordo di un’ambulanza” racconta rammaricata Antonella. E ancora: “A questo punto non so se riuscirò a fare la Pupa e il secchione show, non so davvero nulla. Sono molto dispiaciuta“.

La pupa e il secchione show, la prima puntata il 15 marzo

Domani sera in prima serata su Italia 1 andrà in onda la prima puntata de La Pupa e il secchione show.

Al timone di questo programma troviamo Barbara D’Urso (prima volta in prima serata su Italia1) affiancata in giuria da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia appunto. Resta da capire se la showgirl già da domani sera verrà sostituita o lascerà il suo posto vacante in attesa del ritorno nelle prossime puntate. La novità di questa edizione è infatti il taglio che verrà dato al programma: un vero e proprio reality show con uno studio, storie da raccontare e tanto divertimento previsto.

La pupa e il secchione show, il cast

Nel cast de La pupa e il secchione show troviamo Flavia Vento, Gianmarco Onestini (fratello dell’ex tronista Luca), Paola Caruso, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo, Nicolò Scalfi (campione di Caduta Libera) e tanti altri personaggi che saranno svelati nella puntata di domani (tra cui molto probabilmente anche l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis).

Le pupe e i secchioni saranno chiusi per 8 settimane all’interno di una villa dove avranno il compito di prepararsi per la puntata di martedì. Ecco spiegata quindi la versione reality, vista la convivenza prolungata per loro. Il programma (salvo variazioni di palinsesto) dovrebbe terminare il 3 maggio.