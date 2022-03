Davide Silvestri e i genitori riuniti al GF Vip6, sorpresa tra le lacrime: “Sei l’onore della nostra famiglia”

Grande Fratello

Emozionante sorpresa per Davide Silvestri nella serata della finale del GF Vip6. L'attore, tra i papabili vincitori stasera, riceve la speciale visita dei genitori, nuovamente riuniti.

Sorprendente emozione per Davide Silvestri nella serata della finale del Grande Fratello Vip. L’attore, finalista e dunque possibile vincitore di questa edizione, riceve la visita a sorpresa dei genitori in una puntata per lui così importante. Nella “nave dell’amore” della Casa il concorrente incontra prima la mamma e, insieme a lei a seguire, il papà: la gioia nei suoi occhi nel rivederli riuniti.

Davide Silvestri e la sorpresa della madre al GF Vip

Al Grande Fratello Vip la produzione ha voluto programmare una serie di emozionanti sorprese per i finalisti ufficiali di questa edizione. Nella serata della finale, infatti, i concorrenti rimasti in gioco si contendono l’ambitissima vittoria dopo mesi di convivenza e reclusione nel loft di Cinecittà.

Tra i papabili candidati al trionfo figura anche Davide Silvestri: per lui è in arrivo una sorpresa davvero speciale da parte dei genitori, che ritrovano il figlio dopo tanto tempo nella meravigliosa cornice della finalissima.

Nella “nave dell’amore” Davide Silvestri, freezato dalla produzione, incontra inizialmente la madre, che lo inonda di complimenti: “Come sei bello, sei il mio principe. Non so che dire, non ho parole, ti sei comportato egregiamente, sei l’onore della nostra famiglia.

Tutti ti amano e ti adorano. Devi essere il nostro vincitore e anche se non lo sei, fa niente: per noi hai vinto“.

Davide Silvestri insieme ai genitori riuniti

La mamma di Davide Silvestri gli rivolge parole al miele e l’augurio di potersi riavvicinare dopo un periodo di allontanamento: “Ti ho seguito tutti i giorni, anche la notte quando potevo.

Sei stato un grande e ho iniziato a conoscerti meglio, ci eravamo persi perché ti eri allontanato un po’. Ma adesso spero che ci ritroviamo. Ti conosco bene adesso e spero che tu riprenda il tuo lavoro, la tua passione, i tuoi sogni: te lo auguro infinitamente, te lo meriti“.

Alfonso Signorini le chiede come mai si sia allontanata dal figlio. La mamma dell’attore spiega: “Lui è andato prima ad abitare con suo papà, ci siamo separati ma siamo sempre una famiglia“.

Grandissima sorpresa per Davide quando, a seguire, fa capolino nella “love boat” anche il papà. L’attore non trattiene l’emozione nel rivedere i genitori nuovamente riuniti.