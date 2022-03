Giucas Casella in lacrime riabbraccia il figlio James al GF Vip6: l’emozionante incontro durante la finale

Grande Fratello

Giucas Casella non regge l’emozione di fronte alla visita speciale del figlio James nella Casa del Grande Fratello Vip. L’illusionista è protagonista di un commovente incontro con il figlio nella serata della finale: l’incontro avviene nel salone dove, freezato dalla produzione assieme agli altri concorrenti, si ritrova faccia a faccia con il suo James. A seguire avviene l’abbraccio tra i due, con il concorrente che crolla in lacrime.

Giucas Casella incontra il figlio James: sorpresa nella finale del GF Vip

La serata della finale del Grande Fratello Vip riserva una fortissima emozione per Giucas Casella che, dopo tanto tempo, ritrova il suo James.

Il figlio dell’illusionista è protagonista di una visita a sorpresa per il papà, che è ancora in corsa per la conquista della vittoria assieme a Jessica, Lulù, Davide, Delia e Barù. La prima sorpresa della serata vede l’ingresso di James nella Casa di Cinecittà, mentre tutti i concorrenti in salone sono freezati.

Il figlio dell’illusionista raggiunge lentamente il salone, per poi ritrovarsi faccia a faccia con il padre, che appena lo vede scoppia in lacrime: “Sai quant’è difficile stare qua papà, ma sei andato oltre qualsiasi tipo di aspettativa.

Per me hai vinto, indipendentemente da come andrà stasera. Non vedo l’ora di abbracciarti“. Sfreezato dalla produzione, Giucas Casella riabbraccia il figlio tra le lacrime: “Bello che sei, come il sole“.

James e le parole per papà Giucas: “Non pensavo mi mancassi così tanto“

James ammette di aver sentito la mancanza del padre in questi lunghi mesi: “Non pensavo mi mancassi così tanto comunque“.

L’illusionista è però in preda all’emozione e non trattiene le lacrime: “Grazie veramente“. Il figlio, scherzando, a seguire gli fa un complimento: “Sei ringiovanito cavoli“.

Fortissima emozione, a seguire, quando James prende nuovamente parola per raccontare il rapporto con il padre.

Il figlio di Giucas Casella rinnova ancora una volta il forte amore per il padre e per la loro famiglia, indipendentemente da tutto: “Ci tenevo a dire che, indipendentemente dall’età, professione o qualsiasi cosa, l’amore per un papà e per una famiglia non deve mai essere nascosto. E io sono qua a dimostrare questo“.