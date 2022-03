Incidente per Marcello Draghi, il fratello di Mario Draghi trasportato in ospedale. Le sue condizioni

Cronaca Italia

Il fratello di Mario Draghi è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo del suo scooter. È accaduto a Roma, Marcello Draghi si trova ora in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale, al momento sono in corso accertamenti per capire le cause dello schianto.

L’incidente risale a sabato sera, intorno alle 20, al momento dell’impatto tra i due mezzi hanno assistito diverse persone che si sono dette spaventate. Il traffico nella zona è stato rallentato per diverso tempo per permettere alla Polizia municipale di fare tutti i rilievi del caso.

Dopodiché il traffico è tornato a scorrere regolarmente.

Incidente in moto per il fratello di Mario Draghi

La notizia è stata rilanciata per prima da Il Messaggero, Marcello Draghi, questo il nome del fratello del Presidente del Consiglio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter Sh Honda. Draghi stava percorrendo viale Tiziano, zona Flaminia, quando all’altezza di piazzale Manila si è scontrato con una Skoda Fabia guidata da un autista di sesso maschile classe 1976.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, Marcello Draghi, si legge su Repubblica, è rimasto per diversi minuti dolorante sull’asfalto, dopodiché è stato trasportato in ospedale dal 118.

Le condizioni di Marcello Draghi

Marcello Draghi è stato trasportato in codice rosso presso il policlinico Umberto I, dove si trova ricoverato con una prognosi di 20 giorni.

I medici del polo ospedaliero lo hanno sopposto a Tac ed esami diagnostici che hanno evidenziato, fortunatamente, una frattura della gamba.

Marcello Draghi è il fratello minore di Mario Draghi insieme ad Andreina, entrambi non svolgono funzioni nell’ambito politico. Lei è una storica dell’arte, mentre lui è un imprenditore.

Alla morte dei genitori, tutti e tre i fratelli sono stati accuditi da una sorella del padre, Andreina ha studiato presso il Liceo Tasso di Roma, Mario e il fratello Marcello hanno studiato all’Istituto Massimiliamo Massimo di Roma, retto dai gesuiti.