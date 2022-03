Jessica Selassié quinta finalista del GF Vip6, Giucas Casella eliminato: il primo verdetto della finale

Grande Fratello

È stato assegnato l’ultimo, preziosissimo posto per la finalissima del Grande Fratello Vip. Negli scorsi giorni a contendersi ancora la possibilità di conquistare la finale e aggiungersi al parterre di finalista sono stati Giucas Casella e Jessica Selassié. Televoto che è stato chiuso a inizio puntata, nella grande serata della finale, e il verdetto arriva quasi subito: il comunicato letto da Alfonso Signorini.

Giucas Casella e Jessica Selassié si giocano il posto di 5° finalista

È tempo di finalissima per il Grande Fratello Vip, che si appresta a chiudere questa edizione cominciata addirittura da metà settembre.

Nel corso delle ultime settimane, quando il gioco ha iniziato ad entrare decisamente nel vivo, sono stati assegnati i posti per la finale: da Delia Duran a Lulù Selassié, sino a Davide Silvestri e Barù. Nell’ultima puntata in onda questa sera, però, c’è spazio ancora per un quinto finalista ufficiale che viene decretato proprio in diretta: a contendersi questa ambitissima possibilità sono Giucas Casella e Jessica Selassié. I due coinquilini sono gli unici sinora ad essere ancora in bilico, sottoposti ad un televoto per il quale, negli scorsi giorni, il pubblico ha dovuto esprimersi: chi dei due merita la finale?

Entrambi hanno affrontato un percorso molto importante all’interno della Casa. Da un lato Giucas Casella ha saputo intrattenere e divertire il pubblico con la sua spontaneità. Dall’altro lato Jessica Selassié si è sottoposta ad un vero e proprio viaggio introspettivo, attraverso una crescita e una rinascita interiore che l’ha portata a maturare e ad acquisire maggiori consapevolezze. Al suo fianco, dall’inizio alla fine, la sorella Lulù.

Jessica quinta finalista, Giucas Casella eliminato

Il primo importantissimo verdetto di questa finale del Grande Fratello Vip arriva nel corso della diretta.

Alfonso Signorini invita Giucas Casella e Jessica Selassié a mettersi con le spalle al led in salone, pronti per scoprire il loro destino in questa serata ricca di tensione e colpi di scena. Il conduttore, verdetto alla mano, annuncia che il concorrente meno votato dal pubblico è Giucas Casella: si interrompe così il suo percorso a Cinecittà. Grandissima gioia invece per Jessica, che è così la quinta finalista ufficiale di questa edizione e si aggrega a Barù, Lulù, Davide e Delia per la corsa verso la vittoria.