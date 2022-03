Svelato l’intero cast dell’Isola dei Famosi: tutti i naufraghi impegnati in Honduras per Ilary Blasi

Isola dei Famosi

L'isola dei famosi ha svelato l'intero cast della sua nuova edizione. Scopri i nomi dei naufraghi che saranno impegnati in Honduras dal 21 marzo 2022.

Ad una settimana esatta dal debutto televisivo le indiscrezioni hanno preso forma di ufficialità con lo svelamento dell’intero cast di naufraghi che si darà battaglia nella prossima edizione de L’isola dei famosi. Sono tanti i nomi confermati dopo le voci delle ultime settimane e come noto i concorrenti saranno divisi in due folti gruppi denominato quello dei Singoli e quello delle Coppie. Spazio dunque al primo reality show di Nicolas Vaporidis, Marco Melandri e Blind, cantante da milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, mentre tornano sotto i riflettori volti noti del format come Floriana Secondi, già vincitrice di una storica edizione del Grande Fratello, Guendalina Tavassi e Clemente Russo.

Scopri tutto il cast completo dei concorrenti de L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

L’isola dei famosi: il cast del gruppo dei Singoli

L’isola dei famosi è pronta a debuttare su Canale5 lunedì 21 marzo 2022 con un carico di Vip pronti a darsi battaglia per la sopravvivenza. Nel reality più selvaggio della televisione il pubblico assisterà infatti alle iconiche prove che metteranno a repentaglio anche i fisici più allenati e dove solo chi avrà la tempra più forte riuscirà a spuntarla.

La novità più grande di questa edizione sarà quella della divisione in due gruppi denominati dei Singoli e delle Coppie che daranno vita alle imperdibili puntate del reality. La stessa trasmissione sul suo profilo ufficiale di Instagram ha svelato in maniera ufficiale quali Vip comporranno i due gruppi, svelando l’intero cast al cospetto di Ilary Blasi.

Ecco chi famosi facenti parte del gruppo dei Singoli:

Antonio Zequila

Floriana Secondi

Marco Melandri

Blind

Roberta Morise

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic

Ilona Staller

Estefania Bernal

Roger Balduino

L’isola dei famosi: i Vip del gruppo delle Coppie

A dare battaglia al gruppo dei Singoli sarà quello agguerrito delle Coppie che sarà composto: