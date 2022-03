Tananai sbarca in radio: sarà co-conduttore della “Suite 102.5” su RTL 102.5 per una “hitline” occasionale

Gossip

Tananai sarà co conduttore della "Suite 102.5" su Rtl 102.5 dopo il successo al Festival di Sanremo con il brano "Sesso occasionale".

Oggi, martedì 15 marzo, Tananai sarà co conduttore della Suite 102.5 su Rtl 102.5. La radio visione più seguita in Italia è da mesi ormai che ha acceso i suoi microfoni agli artisti, permettendo loro di poter avere un legame diretto con il pubblico.

Dopo Sangiovanni ai microfoni di Radio Zeta, Alessandra Amoroso con il suo special Tutto Accade a Rtl 102.5 è arrivato il momento per la prima radio in Italia di ospitare Tananai. Il giovane cantante è reduce dalla partecipazione alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale classificatosi all’ultimo posto.

Parlare con Tananai ora è semplice: scopri come fare

Tananai a poco più di un mese dalla partecipazione al Festival ha collezionato il disco d’oro.

Proprio negli ultimi giorni Milano è stata invasa da cartelloni pubblicitari alle fermate della metropolitana raffiguranti il cantante con un numero di telefono con l’invito ad unirsi alla “hitline” al costo del proprio operatore telefonico. Cos’è la “hitline”? È un numero attivo 24 ore su 24 attivo per chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con Tananai.

Chiamando il 388.47.07.114 è possibile ascoltare un messaggio registrato da Tananai che invita ad aspettare il segnale acustico per registrare un messaggio e condividere con lui una parte della propria giornata.

Il numero sarà attivo per due settimane e all’altro capo del telefono ci sarà Tananai che rivelerà e racconterà piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale. E attenzione: “può provocare attacchi di sesso occasionale”.

Rtl 102.5 insieme a Radio Zeta per “FUTURE HITS LIVE 2022“

L’appuntamento con la musica live e le generazione Z è fissato per il 9 giugno sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il primo festival della musica del futuro.

Saranno venti gli artisti pronti a suonare e a raccontarsi alle generazioni del futuro. Insieme a loro le voci fresche e spumeggianti degli speaker della radio dei giovani, Radio Zeta. Tra i primi nomi dei protagonisti del “Future Hits Live 2022”: Mahmood e Blanco, Ariete, Coez, Coma_Cose e Ditonellapiaga. E ancora: Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario e Psicologi. E tra loro, quasi sicuramente, anche lo stesso Tananai.