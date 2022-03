Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: trama, cast e data di inizio della serie

Serie TV - Fiction

A partire da mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata su Rai2 ci sarà un gradito ritorno. Volevo fare la rockstar – Seconda stagione è infatti pronta a debuttare nel palinsesto della rete dopo un il rinvio dello scorso autunno quando la serie è stata posticipata a data da destinarsi. Le vicende di Olivia torneranno a fare compagnia al pubblico nella serie diretta da Matteo Oleotto ed ispirata dall’omonimo blog di Valentina Santandrea, con la protagonista impegnata ancora una volta ad inseguire i suoi sogni nonostante la veloce crescita delle due figlie gemelle Emma e Viola ed i suoi rapporti instabili.

Scopriamo qualcosa in più sulla seconda attesa stagione della serie, il cast e la trama delle nuove puntate.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la trama

Gli spettatori di Rai2 sono pronti a tornare a Caselonghe. L’immaginaria città del Friuli Venezia Giulia farà nuovamente d’ambientazione alle vicende di Olivia, la protagonista di Volevo fare la rockstar – Seconda stagione. A partire dala prima serata di mercoledì 23 marzo 2022 andranno in onda le nuove puntate della serie ispirata dal blog di Valentina Santandrea che mostreranno al pubblico come si stanno evolvendo le vicissitudini di Olly.

La giovane mamma sarà nuovamente alle prese con le due gemelle Emma e Viola, ormai cresciute ed abili ad intralciare i sogni della loro madre. Il rapporto con Francesco non sembrerà andare per il verso giusto, con l’uomo che starà frequentando una nuova fiamma di nome Silvia.

Ad aggiungere pepe alla vita di Olivia ci saranno ovviamente le nonne delle bimbe, con Nice sugli scudi per farle diventare a tutti gli effetti dei membri dela sua famiglia. Non mancheranno poi gli sviluppi degli altrii personaggi secondari con il fratello Eros pronto a tuffarsi in una nuova storia d’amore e con Silvia, la donna che frequenta Francesco, ad avere il doppio ruolo di mentore di Olly e contendente dello stesso uomo.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: il cast della serie

Nella seconda stagione della serie torneranno tutti gli amati volti che hanno conquistato il pubblico nelle prime puntate del progetto con Valentina Bellè ad interpretare nuovamente Olivia. Al suo fianco i confermatissimi Giuseppe Battiston nei panni di Francesco e Angela Finocchiaro in quelli di Nice, Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner saranno invece le Brulle, le gemelle figlie della protagonista.

Riccardo Maria Manera torna nei panni di Eros come Emanuela Grimalda in quelli di Nadia, mamma di Olivia.

I nuovi volti della serie saranno invece Francesco Di Raimondo ad interpretare Fabio mentre Anna Ferzetti sarà Silvia, la donna che contenderà Francesco alla nostra amata protagonista.