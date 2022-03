È morto il papà di Maurizio Aiello. L’annuncio dell’attore di Un posto al sole su Instagram e la foto

Maurizio Aiello, volto noto della soap più longeva della tv italiana Un posto al sole, ha annunciato tramite una foto pubblicata su Instagram la morte del papà. L’attore è molto attivo sui social e proprio nella dedica al papà ha scritto di aver in più occasione coinvolto i fan nei suoi compleanni.

Maurizio Aiello ricorda il papà su Instagram

La foto di un compleanno festeggiato insieme, con padre e figlio sorridenti dietro una torta con due candeline a formare il numero 90 accese e un lungo post. Così Maurizio Aiello ha ricordato il papà appena scomparso, chiamandolo Babbo, come voleva lui, e svelando come in passato questo lo mettesse in imbarazzo.

“Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto”, inizia così il post di Maurizio Aiello su Instagram. “Ciao babbo!!! Eh, si, ‘babbo’, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo“.

“Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo.

Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!“

Chi è Maurizio Aiello

Maurizio Aiello è un volto noto del cinema e della televisione italiana, classe 1969, nasce a Vico Equense ma vive la sua adolescenza a Castellammare di Stabia. Inizia a lavorare giovanissimo, all’età di 17 anni, come cameriere. A 18 anni si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare come modello e attore di fotoromanzi con i quali mantiene i suoi studi di recitazione.

Aiello riesce a seguire ance uno stage con Susan Strasberg agli Actor’s Studio di New York e dizione in altri stage, uno con Beatrice Bacco. La prima apparizione in teatro è nel 1991 con Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, diretto da Zeffirelli. Recita in La piovra 7-Indagine sulla morte del commissario Cattani, ne Il maresciallo Rocca, dove interpreta Marco Sallustri, genero del maresciallo, ruolo che gli è valso l’Oscar dei Giovani. Nel 1996 inizia a vestire i panni di Alberto Palladini in Un posto al sole, che manterrà fino al 2002 e poi saltuariamente nel 2012, 2014, 2016-17 e dal 2018 in corso).