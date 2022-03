Ida Platano ancora in guerra con Alessandro Vicinanza, interviene Maria De Filippi: “Ida la vita è una”

Maria De Filippi non interviene spesso a commentare le vicende dei protagonisti del parterre. Ma, nella puntata del 15 marzo di Uomini e Donne, la conduttrice televisiva è intervenuta a favore di Alessandro Vicinanza.

Il Cavaliere stava, nuovamente, litigando con Ida Platano.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: l’intervento di Maria De Filippi

Non c’è più niente da fare, Ida Platano è, ormai, entrata nel suo classico loop di attacchi e lamentele, che distrugge, automaticamente ogni sua frequentazione. Il malcapitato Alessandro Vicinanza ha le ore contate. La Dama ha cominciato a tirare fuori qualsiasi argomento contro il Cavaliere, perché ormai ha deciso che non va bene.

Tina Cipollari ha proprio espresso questa convinzione: “Tutte le tue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale… Troppe aspettative… Colmi tutti i tuoi vuoti dall’oggi al domani… Parti prevenuta, co sta guerra… Devi risolvere prima i tuoi problemi con te stessa”.

L’apoteosi si è raggiunta quando Armando Incarnato ha attaccato Alessandro Vicinanza senza motivo, in realtà. La Dama bresciana si è subito infervorata, dando ragione al Cavaliere partenopeo, fondamentalmente senza nemmeno capire cosa lui stesse dicendo: “Di Armando mi fido proprio”.

Una storia predestinata a finire, anche se Maria De Filippi ci scommette sopra ed è intervenuta per far ragionare, per l’ennesima volta, Ida Platano: “Si vede che gli piaci molto… Ida la vita è una“.

Stefano: affermazioni shock a Uomini e Donne

Ma come fanno le selezioni dei protagonisti del parterre di Uomini e Donne?

Ma è possibile che i peggiori li trovano loro? Anche Stefano, che sembrava tra i più normali Cavalieri del parterre, oggi si è rivelato pessimo, come tutti gli altri. La sua affermazione nei confronti di Biagio Di Maro e Cristiana è, veramente, da stigmatizzare: “Va coi scarti miei”.

Tina Cipollari non l’ha giustamente fatta passare liscia al Cavaliere: “Non ti vergogni a parlare così?… Hai fatto una gran figuraccia“.

La sua pseudo storia con Elena, invece, si commenta da sola. Per quanto la Dama si agiti: “Non ce li hai i sentimenti Tina” per difendersi, si vede che è tutto finto.