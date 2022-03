Jessica Selassié vince il Grande Fratello Vip6: battuto Davide Silvestri all’ultimo televoto, è festa in studio

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip ha finalmente il suo vincitore: è Jessica Selassié. La concorrente ha conquistato l’ambitissima vittoria all’ultimo, decisivo televoto di questa edizione contro Davide Silvestri. Grandissima festa in studio, tripudio di emozioni, coriandoli e festeggiamenti per questo trionfo e per la conclusione di quella che verrà ricordata come l’edizione più lunga di sempre.

Jessica Selassié al settimo cielo: è trionfo al Grande Fratello Vip

Jessica Selassié può sorridere e festeggiare la vittoria dell’edizione del Grande Fratello Vip più lunga di sempre. In studio viene annunciato l’ultimo verdetto, decisamente il più importante di tutta la stagione, che ha finalmente decretato il vincitore del reality.

Dopo quasi 50 puntate, il programma condotto da Alfonso Signorini si conclude nel segno dei festeggiamenti: emozioni, sorrisi, abbracci, tripudio di coriandoli e colori nello studio del reality per celebrarla. Secondo posto invece per Davide Silvestri che, così come Jessica, ha ottenuto l’esito del televoto in studio di fronte ad Alfonso Signorini.

Le percentuali del televoto hanno ampiamente premiato la Princess: 68% di voti ottenuti contro il 38% per Davide Silvestri. La Princess festeggia così in studio un trionfo per lei inatteso, circondata dall’affetto delle sorelle e degli altri ex concorrenti.

Finale Grande Fratello Vip: le emozioni della serata

Cala così il sipario sul Grande Fratello Vip, che ha fatto compagnia ai suoi affezionati telespettatori addirittura da metà settembre. 6 mesi di convivenza nella Casa di Cinecittà per i numerosi concorrenti che hanno voluto mettersi in gioco, mostrando se stessi ed affrontando alla grande questo importantissimo percorso.

Sino alla puntata di questa sera, che ha vissuto di momenti indimenticabili, sorprese emozionanti e continui verdetti.

Il primo ha ufficializzato Jessica come quinta finalista ufficiale, eliminando al televoto Giucas Casella. A seguire sono stati eliminati, nell’ordine, Lulù, Delia e Barù, sino al faccia a faccia finale tra Davide e Jessica. La coppia è stata protagonista del rito di chiusura della loro avventura a Cinecittà: lo spegnimento delle luci della Casa. Sino al loro approdo in studio, la proclamazione del vincitore e la festa collettiva. Si chiude così il Grande Fratello Vip più lungo della sua storia.