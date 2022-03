Manuel Bortuzzo suona al pianoforte per Lulù Selassié al GF Vip6: il ragazzo parla del loro futuro insieme

Grande Fratello

Romantica sorpresa per Lulù da parte di Manuel Bortuzzo, che le dedica al piano una canzone di Ultimo. Il nuotatore parla dei loro progetti futuri insieme.

Romantico incontro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nella serata finale la Princess è protagonista di un dolcissimo momento quando, dalla passerella, viene accompagnata in macchina in un posto speciale: lì ad attenderla, seduto al pianoforte, il suo Manuel. Il ragazzo le dedica una canzone di Ultimo e parla dei loro progetti per un futuro insieme.

Lulù Selassié e la sorpresa di Manuel Bortuzzo: la dedica al pianoforte

Al Grande Fratello Vip è pronta un’emozione travolgente per Lulù Selassié, una delle finaliste di questa edizione. Anche per la concorrente, che questa sera potrebbe arrivare alla vittoria, è in arrivo una sorpresa davvero speciale.

La Princess viene invitata da Alfonso Signorini ad uscire dalla Porta Rossa e raggiungere la passerella: lì ad attenderla una macchina, che la accompagna poco lontano dalla Casa di Cinecittà. Ad attenderla in un posto decisamente magico c’è Manuel Bortuzzo che, seduto al pianoforte, le dedica una canzone di Ultimo, 22 settembre.

Lulù si avvicina a lui mentre sta suonando al piano, guardandolo con gli occhi dell’amore ed accompagnandolo nel canto. Un duetto davvero romantico ed emozionante, che riceve dal pubblico in studio sentiti applausi.

A seguire scatta il bacio tra i due, entrambi non trattengono l’emozione e in lacrime non vogliono più staccarsi.

Manuel Bortuzzo e i progetti futuri con Lulù: “Avere una famiglia”

A seguire interviene in collegamento Alfonso Signorini, che svela: “Che belli che siete, non vorrei separarvi mai“.

Il conduttore poi si rivolge a Lulù, spiegando: “Credo che Manuel vorrà dirti una cosa importante che riguarda il vostro futuro. Lui ce l’ha accennato la scorsa puntata: ha un progetto che vi riguarda“.

Il giovane nuotatore parla così dei progetti futuri che la coppia ha in mente, sbilanciandosi e parlando di una famiglia insieme: “Ci sono tantissime cose che dobbiamo fare, casa è pronta anche per noi.

E poi tutto quello che tu desideri e desideriamo insieme: stare insieme per sempre e avere una famiglia, quindi preparati“. Lulù Selassié in preda all’emozione conferma tutto: “Certo, è il nostro sogno“.