A 25 anni uccide i genitori per 800mila euro. La confessione shock: “Ultimamente non mi piaceva lavorare”

Diego Gugole ha sparato ai genitori per poi impossessarsi dei soldi, da usare per comprare una casa. Il 25enne ha confessato poche ore dopo il delitto.

Un delitto che lascia sconvolta Chiampo, cittadina nella provincia di Vicenza, distretto conciario dove si è consumato un efferato delitto a opera di un 25enne che ha sparato ai genitori per impossessarsi dei loro risparmi. Diego Gugole ha ucciso madre e padre, per poi tentare di sottrarre soldi dal loro conto con l’intento di usarli per comprare una casa. Nella serata, il 25enne si è poi costituito, raccontando ai pm i dettagli del duplice omicidio che, secondo le prime ricostruzioni, programmava da un mese.

Vicenza, spara a madre e padre per rubare i risparmi: 25enne si costituisce

Diego Gugole avrebbe premeditato il duplice omicidio per almeno un mese, arrivando poi ad attuarlo nella giornata di martedì.

Il 25enne avrebbe comprato una pistola da 9 millimetri illegalmente per 3.800 euro, “da un marocchino“, avrebbe raccontato ai magistrati durante l’interrogatorio, come riporta Il Corriere della Sera. Poi, la mattina avrebbe sparato due colpi alla testa al padre, Sergio Gugole, 62 anni, ex imprenditore e proprietario di una delle concerie di Chiampo, che aveva poi venduto per andare in pensione. Al suo ritorno da una visita ai genitori, Gugole avrebbe ucciso anche la madre, Lorena Zanin, di 59 anni.

Immediatamente dopo il delitto, il 25enne ha fatto un bonifico dal conto del padre al suo di 16mila euro, la caparra per comprare una casa ad Arzignano, come avrebbe desiderato da tempo. L’anticipo di soldi che Diego Gugole avrebbe considerato “suoi”, ma che i genitori gli avrebbero negato, 800mila euro investiti dalla coppia. L’intento, dopo l’omicidio, sarebbe stato quello di far sparire i cadaveri, come testimonierebbero i sacchi di tela, vernici e pennelli acquistati poco dopo e trovati nella sua auto dagli inquirenti. Dopo aver girovagato per qualche ora in stato confusionale, Gugole si sarebbe alla fine costituito nella caserma dei Carabinieri di Vicenza, che hanno poi trovato a casa della famiglia i cadaveri dei genitori.

L’omicidio per i soldi: le parole di Diego Gugole ai pm

Diego Gugole è stato arrestato con l’accusa di omicidio premeditato aggravato e portato nel carcere di Vicenza. Durante gli interrogatori, avrebbe dichiarato ai pm che la motivazione sarebbero stati proprio quei soldi, da utilizzare per l’acquisto di un’abitazione e di una macchina.

Il 25enne viveva con i genitori e sarebbe stato disoccupato da qualche tempo, dopo impieghi saltuari nelle concerie della zona del vicentino.

“Ultimamente non mi piaceva lavorare“, ha dichiarato agli inquirenti, aggiungendo che “Spesso raccontavo bugie ai miei genitori“. La madre e il padre avevano da qualche tempo convinto il figlio a rivolgersi a un sostegno psicologico.