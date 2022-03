Balla coi lupi torna in onda il film cult con Kevin Costner: la trama, le curiosità e dove vederlo

La prima serata di Rai2 di mercoledì 16 marzo 2022 propone il ritorno sul piccolo schermo di uno degli attori più apprezzati degli anni ’80 e ’90. Kevin Costner nell’iconica pellicola Balla coi lupi girata da lui stesso interpreta anche il protagonista John Dunbar, un ufficiale unionista ed eroe della Guerra Civile che dopo essere stato ferito viene trasferito alla frontiera deserta dell’Ovest e cambia vita. La sua storia di amicizia prima amicizia con un lupo e poi con una tribù di Sioux Lakota lo porterà a diventare uno di loro. Il film va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale della televisione pubblica.

Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola

Balla coi lupi: le curioità ed il cast del film

Balla coi lupi (dal titolo in lingua originale di Dances with Wolves) è un film del 1990 diretto ed interpretato da Kevin Costner. L’attore sfrutta un soggetto ispirato dall’omonimo romanzo di Michael Blake che partecipa al progetto anche come autore anche della sceneggiatura.

La pellicola è diventata un cult del cinema anni ’90 e fu molto apprezzato anche dalla critica che lo ha premiato con ben sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista oltre a quelli per sceneggiatura, sonoro, montaggio e fotografia.

Al fianco dell’attore e regista spicca anche l’interpretazione di Mary McDonnell.

I Premi Oscar vinti nel 1991:

Miglior film a Jim Wilson e Kevin Costner

Miglior regia a Kevin Costner

Migliore sceneggiatura non originale a Michael Blake

Migliore fotografia a Dean Semler

Miglior montaggio a Neil Travis

Miglior sonoro a Russell Williams II, Jeffrey Perkins, Bill W. Benton e Gregory H. Watkins

Miglior colonna sonora drammatica a John Barry

Balla coi lupi: la trama della pellicola

John Dunbar è un ufficiale unionista considerato un eroe dopo le sue gesta nella Guerra Civile.

La sua gloriosa carriera prende però una piega inaspettata quando dopo essere stato ferito viene trasferito alla frontiera deserta dell’Ovest.

In un ambiente totalmente ostile e per lui nuovo ed inaspettato, comincia per John una nuova vita fatta di silenzi ed amici inaspettati. L’uomo stringe prima amicizia con un lupo solitario e si poi si avvicina ad una tribù di Sioux Lakota, fino a diventare uno di loro e combattere per loro nella lotta con la confinante tribù dei Pawnee.