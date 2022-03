Federica Napoli lascia Il Pagante, il trio che racconta con ironia la vita milanese: “Soffro di attacchi di panico”

Federica Napoli ha annunciato il suo ritiro dal trio Il Pagante, progetto che ha satiricamente illustrato gli stili di vita della Milano notturna, raggiungendo un grande successo musicale partendo dai social. La cantante ha spiegato ai suoi follower su Instagram la decisione di uscire dal gruppo a causa di attacchi di panico di cui soffrirebbe da qualche anno e che l’hanno spinta, dopo aver intrapreso un percorso terapeutico, a cambiare qualcosa della sua vita.

Federica Napoli: “Soffro di attacchi di panico”. L’addio a Il Pagante

Un racconto molto sincero e doloroso quello di Federica Napoli, che su Instagram annuncia di aver deciso di abbandonare Il Pagante, trio composto oltre che da lei anche da Alfredo Tomasi e Roberta Branchini.

La cantante spiega che ha iniziato a soffrire di attacchi di panico “parecchio invalidanti” dal 2019: “Ho preso una decisione dopo un lungo percorso di terapia e ho deciso di lasciare il gruppo. È giusto essere sincera con voi che ci siete sempre stati“, ha dichiarato ai fan, spiegando la lontananza dai social.

Inizialmente Napoli ha dato “la colpa allo stress, facendo poi esami su esami per trovare una colpa tangibile e invece i miei esami erano perfetti.

Ho iniziato a capire che forse il problema era nella mia mente e mi sono affidata ad una psicoterapeuta“. La terapia “è un percorso tortuoso, dove spesso si cade e spesso ci si sente invincibili per poi ricadere. Si deve toccare il fondo per capire esattamente dov’è il problema“.

L’ammissione sul lavoro come causa degli attacchi di panico

Federica Napoli ammette che la consapevolezza di dover cambiare percorso non è stata raggiunta facilmente: “Ho buttato giù tutti i miei muri, per poi ricostruire la mia stabilità ed ho iniziato ad ammettere a me stessa che il mio lavoro mi creasse malessere.

Non è stato semplice accettare la cosa, ve lo assicuro, è stato molto doloroso ma con pazienza ce l’ho fatta“. L’ultimo appuntamento con i suoi fan sarà “Il 9, il 10 e il 13 aprile“, quando sarà possibile vederla “per l’ultima volta sul palco con i miei colleghi per festeggiare i 10 anni del Pagante e gli ultimi concerti tutti assieme. Vi aspetto per salutarci come si deve“.