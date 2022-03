La suocera perfetta esiste: i 5 segni zodiacali che lo dimostrano

Quando ci si fidanza, si è prossimi al matrimonio o si è già sposati in molte occasioni c’è da tenere conto del rapporto con i suoceri. Uno dei tanti cliché è quello del rapporto tra la fidanzata/ moglie e la suocera, che spesso è difficile, sia per i tipi di personalità che si vanno a conoscere, sia per gelosie o altri fattori.

In questa piccola guida astrologica ci sono i 5 segni zodiacali che aumentano le possibilità di incontrare una suocera simpatica e con cui avere feeling:

La suocera Capricorno

La suocera nata sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), è spesso una persona saggia, che rispetta la privacy di suo figlio e della nuora, e non è per niente invadente, molto importante all’interno di una relazione che i genitori restino fuori.

La suocera Capricorno è affidabile e aiuterebbe anche economicamente nei periodi di crisi.

La suocera Sagittario

La suocera Sagittario (22 novembre-21 dicembre) è una persona ottimista, disposta sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Si potrebbe rivelare addirittura un’amica preziosa.

La suocera Acquario

La suocera nata sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio-19 febbraio), è una persona allegra e rispettosa, che non si intromette nella vita altrui e il suo motto è Vivi e lascia vivere.

L’Acquario è sempre pieno di energia ed è capace di stemperare le tensioni nei momenti di stess e nervosismo, cercando soluzioni diverse senza invadere le loro opinioni.

La suocera Pesci

La suocera del segno zodiacale dei Pesci (20 febbraio-20 marzo) è una persona sensibile e parecchio affettuosa, con lei ci si sentirà subito a proprio agio. L’empatia è una sua virtù e soprattutto è una donna che sta dalla parte delle donne.

La suocera Bilancia

La suocera del segno della Bilancia (23 settembre-22 ottobre) è una persona accogliente e felice di aiutare in qualsiasi modo.

Non ama mettersi in mezzo nei problemi di figlio e nuora e ciò crea un rapporto gioioso tra nuora e suocera.