L’insinuazione sui protagonisti di Uomini e Donne: “Quanto ti danno?”, la replica di Maria De Filippi

Sergio ha chiesto a Daniela Manganaro se venisse pagata per essere in trasmissione. Maria De Filippi ha risposto all'insinuazione del Cavaliere in modo molto secco.

Un nuovo, Cavaliere, Sergio, ha cominciato a fare delle insinuazioni a Uomini e Donne, convinto che i protagonisti venissero pagati, nella puntata del 16 marzo. La risposta di Maria De Filippi è stata molto ferma.

Tina Cipollari, invece, ha attaccato duramente l’atteggiamento di Ida Platano nei confronti di Alessandro Vicinanza.

Daniela Manganaro offesa dalle insinuazioni di Sergio a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, sembra che la redazione si sia impegnata a proporci delle new entry, che ci fanno rimpiangere i vecchi protagonisti. Dopo Giuliana, Elena, Stefano, il punto, speriamo, massimo, si è raggiunto nella puntata del 16 marzo con la partecipazione di Sergio.

Un Cavaliere che al posto di pensare a corteggiare Daniela Manganaro, ha passato il suo tempo a chiedere alla Dama se poteva guadagnarci qualcosa con la sua partecipazione al programma televisivo: “Tu mi hai fatto una domanda ‘Quanto ti pagano?’… Non mi dire che Armando non prende nulla, che non venite pagati… Mi hai detto sei un’attrice, quanto ti danno?“. Maria De Filippi ha risposto in modo secco e deciso alle insinuazioni: “Non mi risulta“.

Sergio si è presentato nel dating show con fiori e una faccia di scuse, ma Daniela Manganaro è stata ferma nel voler chiudere: “Lavorando non posso essere vera, sono finta, allora tu che ci sei venuto a fare qua?… Di me non hai stima, non hai fiducia“.

Come darle torto?

Tina Cipollari al veleno contro Ida Platano a Uomini e Donne

Non se ne può più, spegnete il microfono a Ida Platano e salvate Alessandro Vicinanza da lei. La Dama ha letteralmente deciso di lagnarsi per tutto il tempo, contro il Cavaliere, colpevole di qualsiasi cosa.

Tina Cipollari l’ha giustamente asfaltata: “Mettete avanti i figli e la famiglia quando vi fa comodo a voi?… Con sto carattere tu non ce l’avrai mai… I figli ce li abbiamo tutti… Sempre la malizia ci metti, in ogni gesto che fa questo ragazzo“.

Anche quando Armando Incarnato ha nuovamente attaccato Alessandro Vicinanza, Ida Platano sembrava appoggiarlo, più che difendere il ragazzo: “Ma tu che donna sei, ma tu il carattere dove ce l’hai?… Deve insultare un uomo che ti piace… Sei proprio una donna di bassa lega… Ma vuoi difendere l’uomo con cui esci o no?… Ida hai un carattere di mer**… Questo è anche rispetto“.

Naturalmente, quando si è sentita attaccata, la Dama bresciana se l’è presa ancora di più con il malcapitato Cavaliere.

Scappa!