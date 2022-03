Lorella Cuccarini affianca Gerry Scotti alla conduzione di Striscia la Notizia: fino a quando

Il programma satirico inventato da Antonio Ricci corre ai ripari dopo la positività al Covid di Francesca Manzini e sceglie un volto caro all’autore per colmare la mancanza di una partner al fianco di Gerry Scotti. Dalla puntata di questa sera mercoledì 16 marzo e fino a quella di sabato 19 marzo al fianco dello zio degli italiani ci sarà la più amata dagli italiani, noto appellativo che accompagna da sempre la figura di Lorella Cuccarini. La showgirl, impegnata da qualche anno come insegnante nel talent di Amici di Maria De Filippi, debutta dietro al bancone più famoso d’Italia per lanciare gli iconici servizi del programma e dare vita a divertenti gag al fianco del co-conduttore.

Striscia la Notizia: il debutto di Lorella Cuccarini

A partire da mercoledì 16 marzo 2022 dietro il bancone di Striscia la notizia ci sarà l’amatissima Lorella Cuccarini. La showgirl debutta nel programma targato Antonio Ricci per sopperire all’assenza di Francesca Manzini che per colpa del Covid ha lasciato da solo Gerry Scotti.

Lo storico autore della trasmissione ha deciso di correre subito ai ripari chiedendo ad una delle sue iconiche conduttrici di raggiungere nella studio della trasmissione. La Cuccarini e Ricci tornano infatti a lavorare insieme dopo svariato tempo dalla gloriosa esperienza di Paperissima, quando il volto della showgirl era il più amato dagli italiani e lei faceva coppia con Marco Columbro.

Lorella Cuccarini: le sue parole

La conduttrice che resterà in sella al tg satirico fino alla puntata di sabato 19 marzo 2022 ha rilasciato delle dichiarazioni a Tgcom24 in merito al suo arrivo a Striscia la Notizia, mostrandosi felice ed onorata per l’opportunità che le è stata concessa: “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera.

Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”.