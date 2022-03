Super Green Pass per i lavoratori over 50, quando finirà l’obbligo: le tappe del ritorno alla normalità

Sono in arrivo novità per i lavoratori con più di 50 anni, che al momento devono esibire il Super Green Pass per accedere al luogo di lavoro. Ecco cosa si prospetta.

Il piano del Governo per un ritorno alla normalità interverrà anche sull’attuale obbligo di Super Green Pass per i lavoratori con più di 50 anni. Ecco che cosa potrebbe cambiare e quando potrebbero arrivare le prime novità.

Super Green Pass, cosa cambierà per i lavoratori con più di 50 anni: le ipotesi del Governo

In base alla normativa attuale, i lavoratori con più di 50 anni hanno l’obbligo di esibire il Super Green Pass per potersi recare sul posto di lavoro. Si tratta della certificazione rafforzata che si può ottenere solo vaccinandosi contro il Covid oppure dopo essere guariti dopo aver contratto il virus.

In un’ottica di ritorno alla normalità e di convivenza con il Coronavirus, però, il Governo sarebbe già al lavoro per definire dei cambiamenti per questa regola. Le prime ipotesi si concentrano sulla possibilità di sostituire l’obbligo di Super Green Pass con il semplice Green Pass base, uniformando così le norme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro età. Le persone con meno di 50 anni infatti possono recarsi al lavoro esibendo il certificato ottenuto dopo un tampone negativo, senza l’obbligo di vaccinarsi o di essere guariti dalla malattia.

Quali saranno le tappe del ritorno alla normalità tra Green Pass e mascherine

Il Governo non avrebbe ancora trovato un accordo sulla data in cui cadrà l’obbligo di Super Green Pass per gli over 50, ma sembra probabile che la nuova regola segnerà un passaggio graduale fino alla data del 15 giugno, quando scadrà l’obbligo vaccinale per la popolazione con più di 50 anni.

Una decisione è attesa nei prossimi giorni, quando si riunirà il Consiglio dei Ministri. Un contributo importante nella definizione del calendario di ritorno alla normalità arriverà dalla Conferenza delle Regioni, che presenterà al Governo le proprie proposte.

Per il momento, sembra ormai probabile che dal 1° aprile potrebbe essere eliminato l’obbligo di Super Green Pass per mangiare nei locali all’aperto, soggiornare nelle strutture ricettive e per prendere i mezzi di trasporto locale. Via anche per musei, mostre e negozi. Sempre dal 1° aprile, il giorno dopo la fine dello stato di emergenza, la capienza degli stadi dovrebbe tornare al 100%. L’andamento della situazione epidemiologica dei prossimi mesi permetterà di definire con precisione anche le date in cui si potranno allentare gli obblighi di Super Green Pass e mascherina FFp2 nei luoghi chiusi.

Per il momento, le tempistiche ci concentrano sul mese di maggio.