Amore Criminale su Rai3 torna Veronica Pivetti: in puntata il caso del femminicidio di Manuela

Giovedì 17 marzo 2022 la prima serata di Rai3 propone il ritorno di Veronica Pivetti alla conduzione di Amore Criminale. Il programma realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri torna a raccontare al pubblico del canale storie di femminicidi che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Questa sera si ricorderà la storia di Manuela, donna bresciana uccisa da un uomo dopo tre anni di relazione, ma che in realtà nascondeva una doppia vita fatta di una famiglia ed una moglie.

Amore Criminale: il ritorno della trasmissione

Il programma torna in onda su Rai3 giovedì 17 marzo a partire dalle 21.20 con il racconto preciso e puntuale di Veronica Pivetti.

L’attrice e conduttrice torna per una nuova serie di puntate che racconteranno altre nuove e tristi storie di femminicidio che hanno avuto eco nell’opinione pubblica, con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori intorno all’argomento ancora una volta.

Amore Criminale: cosa vedremo su Rai3

La prima puntata del nuovo ciclo racconta la storia di Manuela, una donna bresciana di 35 anni, che faceva l’impiegata in un centro di servizi amministrativi. Proprio sul posto di lavoro conosce Fabrizio, di anni 48, un uomo sposato e padre di due figli che però tiene nascosto tutto sulla sua vita alla donna.

Tra i due nasce una simpatia che diventa qualcosa in più dopo che l’uomo si presenta a Manuela come separato.

Il castello di bugie costruite da Fabrizio porta Manuela a rimanere con lui per 3 anni. Le sue due vite parallele si scontreranno con l’ultimo presunto forte litigio con Manuela che il 28 luglio del 2018 viene uccisa. Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo parte in viaggio con la sua famiglia come se niente fosse in Sardegna ma al suo ritorno il quadro indiziario è chiaro, e l’uomo viene arrestato e condannato a 16 anni, ricorda la Rai.

