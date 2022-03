Clarissa Selassié e le voci sul presunto avvicinamento ad Alessandro Basciano: la replica su Instagram

Clarissa Selassié interviene sui social per mettere a tacere i gossip degli ultimi giorni. I rumors circolanti di recente, infatti, avrebbero voluto la Princess vicina ad Alessandro Basciano, il fidanzato proprio della sua amica e anche lei ex gieffina Sophie Codegoni. Attraverso una Instagram story, la Selassié ha chiarito la sua posizione rivelando di avere al suo fianco una “persona speciale“: le sue parole.

Clarissa Selassié e il presunto avvicinamento a Basciano: parla la Princess

Il Grande Fratello Vip è finito da pochi giorni e sono subito esplose le prime polemiche nel mondo del gossip. Una, in particolare, ha interessato in prima persona Clarissa Selassié: secondo gli ultimi rumors, infatti, la Princess ci avrebbe provato con Alessandro Basciano, fidanzato della sua grande amica Sophie Codegoni.

Le voci insistenti degli ultimi giorni l’hanno portata ad intervenire direttamente sulla questione, chiarendo la sua posizione a riguardo in una Instagram story: “Ci tengo a dirvi solo che io ho sempre supportato la mia amica (Sophie) anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall’altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza)“.

Il riferimento è alle presunte parole della madre di Sophie Codegoni contro le sorelle Selassié. Tuttavia Clarissa spiega di non aver mai pensato di avvicinarsi a Basciano e compiere così un simile torto alla sua amica: “Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia. Da parte mia almeno sono ancora molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che “provarci” con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni perché altrimenti sarebbero FAKE NEWS“.

Clarissa Selassié innamorata? “Ho una persona speciale“

A dare il via alle danze dei rumors, tuttavia, sarebbe stata proprio Sophie Codegoni: l’ex tronista, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha infatti svelato come dietro le quinte del GF Vip Clarissa si sarebbe avvicinata a Basciano e ci avrebbe provato con lui.

Ma per la Selassié sono solo “fake news“: così ha etichettato queste voci a suo dire infondate. La Princess, nella stessa Instagram story che ha chiarito la sua posizione, ha però voluto parlare anche della sua vita privata.

Il suo cuore, infatti, sarebbe al momento occupato da un misterioso ragazzo: “Io non mi sono quasi mai esposta sulla mia vita sentimentale ma anche io ho una persona speciale e ci tengo a non far sentire questa persona mancata di rispetto perché non è proprio così“.