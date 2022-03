Estrazioni Lotto estrazione giovedì 17 marzo 2022: quali saranno i numeri vincenti

Il secondo appuntamento settimanale con il gioco del Lotto si tiene a partire dalle ore 20:00 di giovedì 17 marzo 2022. Prendi parte all’estrazione in maniera responsabile e va a caccia dei numeri sorteggiati sulle undici celebri ruote del gioco che sono in grado di far vincere tanti e ricchi premi. Scopri tutti i numeri estratti a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00, con i risultati che saranno consultabili anche sul sito ufficiale del Lotto oltre che sul nostro giornale.

Qui puoi trovare e confrontare le vecchie estrazioni del Lotto, così come quelle del Superenalotto. Non dimenticare che ogni giorno avvengono anche le estrazione del Million Day, consultale al link.

Lotto: la storia della lotteria più conosciuta d’Italia

Il gioco del Lotto accompagna gli appassionati italiani da tantissimo tempo, potendo vantare una lunghissima e consolidata tradizione che trova le sue radici addirittura nella prima metà del 1500. Il primo banco del Lotto nacque infatti in Toscana a Firenze proprio in quegli anni anche se ovviamente era molto diverso da come lo giochiamo oggi.

Da lì in poi nel corso di più di 500 anni di storia il gioco si è evoluto metendo a punto le sue modalità, fino ad arrivare ad oggi per prendere la consueta formula che tutti noi conosciamo.

Ad oggi la lotteria è caratterizzata da più estrazioni che avvengono sul gruppo composto dalle 10 storiche ruote con i nomi delle città di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia alle quali nel 2005 si è aggiunta l’ultima arrivata nota come ruota Nazionale.

Il gioco del Lotto fino al 2009 è stato caratterizzato da estrazioni che venivano effettuate nelle città che davano il nome ad ogni ruota. Solo successivamente, anche con la finalità di evitare brogli e modifiche alle stesse estrazioni, si è deciso di cambiare la città di estrazione delle combinazioni vincenti delle ruote, fatta eccezione per la ruota Nazionale che veniva e viene estratta a Roma come la ruota corrispondente.

Le modifiche hanno quindi portato al cambiamento per il quale le estrazioni delle ruote sono state raggruppate in sole 3 città e vengono così effettuate:

A Milano , dove vengono effettuate le estrazioni delle ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia;

, dove vengono effettuate le estrazioni delle ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia; A Roma , dove si estraggono le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e la ruota Nazionale;

, dove si estraggono le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e la ruota Nazionale; A Napoli si effettuano invece le estrazioni di Napoli, Palermo e Bari.

Gioca al Lotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.bIl telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.