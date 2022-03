Fedez in lacrime annuncia problemi di salute: “In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia”

Attraverso alcune Instagram stories, Fedez ha voluto confidarsi con i followers parlando a cuore aperto con loro di un problema di salute riscontratogli recentemente. Il rapper spiega come tale problema sia stato rilevato con tempismo e, circondato dall’affetto della moglie Chiara Ferragni, della famiglia e degli amici, si dice pronto ad affrontare un “percorso importante“: il suo racconto.

Fedez annuncia su Instagram: “Mi è stato trovato un problema di salute“

Fedez ha voluto affidare a Instagram un lungo sfogo in cui racconta quanto accadutogli di recente. Il rapper condividendo un lungo video in cui si apre con i suoi followers, rivela come gli sia stato riscontrato un problema di salute e come ora debba sottoporsi ad un importante percorso: “Faccio questo video per esorcizzare e cercare di tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me.

Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute con grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ma che mi sento di raccontare in futuro. Quando l’ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto“.

Le sue parole, spiega, si augura possano essere di aiuto per altre persone che soffrono: “Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che non ha la fortuna di essere circondata da tanti affetti, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti non si riesco a dare“.

Fedez e lo sfogo condiviso con i fan: il ringraziamento a famiglia e amici

Fedez a seguire parla dell’importanza del mezzo social per condividere tutto con i suoi followers, gioie ma anche momenti difficili, come in questo caso.

Con la voce rotta dalle lacrime, afferma: “In questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio.

Quell’album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza“.

Il rapper rivela per quale motivo abbia deciso di parlarne e promette ai followers di tenerli aggiornati circa le sue condizioni di salute, intenzionato a raccontare più avanti quanto accadutogli: “Mi sentivo di buttare fuori un po’ di me**a e nient’altro, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre.

Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il prima possibile“.