Matteo Ranieri fa marcia indietro sulla corteggiatrice Federica Aversano: “Io quando ho sbagliato lo ammetto”

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne la storica corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano aveva lasciato il dating show. Adesso, nell’episodio del 17 marzo, abbiamo visto Matteo Ranieri decidere di andare a chiarire con la ragazza, direttamente a casa sua. Tra i due è tornato il sereno.

Pinuccia Della Giovanna, invece, ha ricevuto un nuovo feroce attacco da Tina Cipollari.

Tina Cipollari fa piangere ancora Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne

Non è bello vedere una signora molto anziana piangere, ma l’atteggiamento che ha Pinuccia Della Giovanna da qualche puntata, farebbe scattare chiunque.

Anche nella puntata del 17 marzo è stata Tina Cipollari a cantargliene quattro, dopo che la Dama è andata a stuzzicare Bruno, un Cavaliere che prima aveva rifiutato: “Non l’hai voluto e ti lamenti perché non ti ha telefonato… Una donna, proprio, che mette zizzania… Tu ti devi vergognare… E sti cavoli se ti vergogni a Vigevano, ma chi se ne frega?”. Le battute indirizzate a Pinuccia Della Giovanna e Lucia fanno ridere per forza: “Non l’ha voluto, lei e quell’altra soubrette… Tu ti senti Claudia Schiffer e lei la Bellucci”.

Inoltre, qualcuno spieghi a Pinuccia Della Giovanna che delle opinioni delle persone di Vigevano non ce ne frega proprio nulla: “Hanno detto ‘Non ha vergona questa signora’… Pesante questa donna… Vergogna… Ma guardati tu nello specchio e stai un po’ zitta… Maleducata”.

Matteo Ranieri fa pace con Federica Aversano a Uomini e Donne

Dopo tanti anni, una gioia è arrivata, il trono di Matteo Ranieri, infatti, ci fa rifare pace col il format classico di Uomini e Donne. La puntata del 17 marzo è stata particolarmente significativa per il percorso del tronista.

Matteo Ranieri non sarà il migliore tra quelli che hanno rivestito il suo ruolo, ma ci mette il cuore ed è sempre pronto a tornare indietro.

In quest’episodio, infatti, è andato a riprendersi Federica Aversano, ammettendo di aver sbagliato: “Io lo so che non sei quello… Ho sbagliato, io quando ho sbagliato lo ammetto… Ti chiedo scusa“. Il tronista è sembrato particolarmente contento della sua spedizione in Campania: “Bisogna perdersi per ritrovarsi“.

Malgrado i tanti detrattori, Federica Aversano ha dimostrato il suo interesse per Matteo Ranieri, facendo pace con lui non appena l’ha visto: “Sto tremando… Ho il cuore a mille… Mi sta facendo perdere dieci anni di vita… Non pensavo di starci così male… Sapevo che vedendoti mi avresti fatto cambiare idea… Non ci sarai passata sopra se non fossi cotta“.

Una coppia che promette bene insomma, come ci meritavamo da tempo.