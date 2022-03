SuperEnalotto estrazione: la sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 17 marzo 2022

Il mese di marzo 2022 tira dritto in compagnia delle estrazioni e dei concorsi del SuperEnalotto, con il gioco che attira miliodi di appassionati mettendo in palio il Jackpot più alto d’Italia. Terzo giovedì del mese in cerca della combinazione vincente in grado di regalare il ricco montepremi stanziatosi ormai a ben 172milioni e 900mila euro. Segui l’estrazione di oggi giovedì 17 marzo 2022 che arriva puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazione vincente di giornata.

Superenalotto: le tipologie di vincita

Con i concorsi del SuperEnalotto i giocatori che tentano la fortuna possono vincere anche grazie a delle Vincite Immediate che i terminali di gioco mettono a disposizione di chi effettua una giocata valida in maniera del tutto casuale e randomica.

Per i fortunati giocatori sarà facile rendersi conto dell’avvenuta vittoria perché l’esito dellavincita sarà visualizzato sulla ricevuta di gioco appena stampata in ricevitoria. Infatti se tra i numeri delle giocate effettuate da chi scommette si dovessero trovare tutti quelli del Quadrato magico, il giocatore in questione avrebbe vinto almeno un premio base da 25€. Bene ricordare però che la probabilità di vincere questa somma immediata è legata alla probabilità di 1 su 500 casi.

Un altro modo per aggiudicarsi una vincita con il gioco del SuperEnalotto è quello di effettuare una giocata affianco il numero SuperStar nel pronostico della propria giocata. Ovviamente inserendo un altra variabile al pronostico non si fa niente altro che auentare la difficoltà di pronostico che per il 6 Stella vede una probabilità di 1 su 56 miliardi mentre quelle con il 5+ Stella si aggirano intorno a 1 su 9 miliardi.

Le probabilità di vincita al SuperEnalotto

Come ben noto ai tanti appassionati del gioco, le categorie di vincita a disposizione nel SuperEnalotto sono ben 6 e la possibilità di mettere a segno una vincita parte già dal pronostico esatto di almeno due numeri presenti nella combinazione vincente.

Il SuperEnalotto è una lotteria a montepremi progressivo nel quale le giocate di chi tenta la fortuna vanno a sommarsi al montepremi finale in percentuale rispetto a quanto denaro viene giocato nel territorio nazionale in occasione dell’estrazione precedente.

Quindi il montepremi, nel caso in cui nessuno mettesse a segno il 6, continuerà a crescere fino a che nessuno metta a segno il pronostico giusto.

Le probabilità di centrare il tanto agognato 6 sono veramente risicate, tanto che è pari solo ad 1 su 622.614.630.

Nonostante vi sia questa risicata probabilità di centrare il montepremi i giocatori non si fermano e tentano di centrare la fortuna un concorso dopo l’altro.

Nella tabella seguente riporiamo la probabilità di centrare i punti del SuperEnalotto, con vincita espressa in cifra media rispetto alle vincite verificate finora: