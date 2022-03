Tognazzi, la voglia matta di vivere: su Rai2 il ricordo del grande attore a 100 anni dalla nascita

Il documentario verrà proposto su Rai2 a qualche giorno dal centesimo anniversario dela nascita dell'attore e regista. Tognazzi, la voglia matta di vivere va in onda su Rai2 nella prima serata di giovedì 17 marzo 2022.

A qualche giorno dal centesimo anniversario della sua nascita Rai2 propone il documentario che celebra la vita del grande attore e regista italiano. Tognazzi, la voglia matta di vivere è un omaggio all’artista ed all’uomo curato dai suoi stessi figli, con Ricky che si è occupato della scrittura e della regia, che porterà sugli schermi del canale il racconto fatto di interviste, di racconti intimi ed affettuosi, e dalle immagini di repertorio dei super8 di famiglia. Al racconto puntuale e dettagliato dei familiari si aggiunge anche quello di amici, registi e colleghi come Pupi Avati, Alessandro Haber, Simona Izzo, Luca Barbareschi, tra gli altri.

Il canale nella prima serata di giovedì 17 marzo offre al pubblico il raconto di una delle icone del nostro cinema. Per celebrare l’anniversario dei cento anni della nascita dell’attore e regista Rai3 propone a partire dalle ore 21:20 il documentario dal titolo di Tognazzi, la voglia matta di vivere.

Chi vedremo: i grandi nomi che ricordano Tognazzi

Un racconto puntuale e dettagliato dell’uomo dietro all’artista realizzato alla scrittura ed alla regia dagli stessi figli dell’attore, con Ricky ad occuparsi della direzione.

Il ricordo dell’attore come padre, amico e collega rivive non solo nelle immagini di repertorio e nei racconti dei parenti ma anche attraverso le parole di chi coi lui ha avuto a che fare come Andréa Ferréol, Pupi Avati, Alessandro Haber, Simona Izzo, Luca Barbareschi, Arturo Brachetti, Fioretta Mari, Michele Placido, Enrico Vanzina, Marco Risi, Marco Ferreri, Giovanna Ralli, Ornella Muti, Barbara Bouchet, Laura Delli Colli e molti altri ancora.

Tutta la carriera dell’attore sarà ricordata attraverso le tappe fondamentali del suo successo, su tutte l’iconico Amici miei ed anche La tragedia di un uomo ridicolo, oltre che attraverso le collaborazioni illustri con altri mostri sacri del cinema italiano tra i quali ricordiamo Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Vittorio Gassmann ed ovviamente Alberto Sordi.