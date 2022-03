Bonus cultura, come ottenere 500€ senza Isee: che cos’è e qual è la procedura per averlo, tutti i dettagli

Anche quest’anno ritorna il bonus cultura da 500€ senza Isee. Ecco a chi è rivolto, qual è la procedura per ottenere questo bonus e quali articoli si possono acquistare.

Che cos’è il bonus cultura e cosa si può comprare: via alle domande

Il bonus cultura di 500€ è destinato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. La procedura per ottenerlo ha appena riaperto ed è disponibile dal 17 marzo per i giovani nati nel 2003. Questo bonus permette di acquistare:

Libri;

Ingressi a eventi culturali, concerti, cinema, visite a monumenti;

Musica e prodotti di editoria audiovisiva;

Abbonamenti a quotidiani, anche digitali;

Corsi di musica, teatro, lingue straniere;

Accesso a parchi archeologici.

Cosa bisogna fare per spendere il bonus cultura: la procedura da seguire

Il bonus cultura si potrà richiedere fino al 31 agosto 2022. Per poter fare domanda bisogna effettuare l’accesso su 18app con le proprie credenziali di Servizio Pubblico di Identità Digitale SPID. Qui è possibile cliccare sulla voce “crea nuovo buono” e scegliere se si preferisce spenderlo presso un esercente fisico oppure online. In questa fase è possibile scegliere la tipologia di acquisto che si sta per effettuare e inserire l’importo che si prevede di spendere.

Una volta completati questi passaggi, il buono consiste in un PDF o in un’immagine da salvare sul proprio dispositivo. Per poterlo spendere, basta presentare il PDF o l’immagine al rivenditore da cui si intende acquistare. Ogni buono ha infatti dei dati identificativi precisi: un codice alfanumerico di 8 cifre, un QR code e un barcode.

Su 18app è sempre disponibile il “credito” rimasto e i buoni già utilizzati, cioè già validati dall’esercente

Come funziona il bonus cultura, tutte le regole e le limitazioni per il suo utilizzo

Non ci sono limiti di spesa, tenendo però presente che il bonus cultura vale al massimo 500€.

Sono però presenti altre limitazioni. Per esempio, non si possono acquistare più unità dello stesso bene, come più biglietti per uno stesso evento. Il bonus cultura infine non può essere regalato né venduto, perché è personale e quindi collegato all’identità della persona che l’ha richiesto.