Costretto a mangiare in macchina per colpa della fidanzata: il motivo è impensabile

Ci sono persone che chiedono sempre bocconi per assaggiare il cibo degli altri. Questo ragazzo, infastidito dal comportamento della sua fidanzata, ha optato per una soluzione drastica che però li ha portati a litigare.

Solitamente quando si mangia qualcosa di buono, si vuole tenere il cibo tutto per sé, assaporandolo con calma. Ma che fare quando si è fidanzati con una persona che vuole esclusivamente il primo morso di cibo? Un ragazzo esasperato ha trovato una soluzione drastica a questa situazione: purtroppo però le cose poi sono degenerate.

Due fidanzati: lei vuole solo il primo morso di cibo

Un ragazzo di circa 20 anni ha condiviso la propria storia in modo anonimo su Reddit nella speranza di trovare qualcuno che potesse aiutarlo. Da circa 6 mesi vive con la sua ragazza che ha abitudini alimentari alquanto strane.

Vuole sempre solamente il primo boccone del cibo che lui ordina al fast food. Lui racconta la sua storia così:

“Vivo con la mia ragazza da 6 mesi, abbiamo poco più di 20 anni e stiamo bene insieme. Adoro il fast food: c’è una strada nella mia città che ne ospita 7 diversi, e li frequento tutti. Lavoro molto e quando stacco spesso sono troppo stanco per cucinare, così facilmente prendo hamburger e patatine da portare a casa. Ma la mia ragazza chiede sempre di assaggiare lei per prima ogni cosa che ordino. Questa storia è andata avanti per un po’, poi ho iniziato a telefonarle, mentre tornavo a casa, per chiederle se volesse qualcosa anche lei.

Dice sempre di no. Ma quando entro a casa il rumore del sacchetto del fast food per lei è come la campana del cane di Pavlov, arriva immediatamente e chiede di assaggiare”. Queste le parole del ragazzo, riportate da Today.

Lei “scrocca” sempre cibo, la drastica soluzione del ragazzo

Infastidito dal comportamento della sua fidanzata, il ragazzo protagonista di questa storia ha quindi preso una decisione alquanto drastica, mangiare di nascosto da solo in macchina, per poi tornare a casa e dire di non avere fame. Il giovane, infatti, racconta ancora che: “Nelle ultime settimane ho mangiato in macchina e smaltito discretamente gli involucri.

Le stavo solo dicendo che non avevo fame dopo il lavoro”. Insomma, a mali estremi, estremi rimedi.

Le cose però non sono andate avanti come sperato, infatti ad un certo punto la fidanzata ha scoperto questa “soluzione”. Il ragazzo continua, perciò, la sua storia: “L’altro giorno ha trovato un sacco della spazzatura pieno di involucri di fast food nel nostro bidone ed è furiosa con me per averle mentito”.

Come già detto in precedenza, il ragazzo in questione ha raccontato la sua storia in modo anonimo su Reddit nella speranza di trovare conforto e aiuto tra gli utenti.

Questi, infatti, come riporta ancora il sito Today, hanno dispensato vari consigli.

“Dille che se vuole tu sarai felice di comprare cibo anche per lei, ma che ti dà fastidio il fatto che lei voglia assaggiare sempre tutto. A questo punto, se lei si arrabbia, le passerà“, scrive uno. “Devi impuntarti, dovresti poter mangiare il tuo cibo senza che lei ti controlli e stabilisca stupide regole come quella del primo assaggio“, afferma un altro utente. E ancora: “Se lei non riesce a rispettare questi limiti, porrei fine alla relazione.

Si sta comportando da egoista ed è strana. Mi infastidirebbe molto avere intorno una persona che vuole costantemente assaggiare il mio cibo. Non funziona così”.