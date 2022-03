John Wick – Capitolo 2 in tv il film con Keanu Reeves e Riccardo Scamarcio. La trama e il trailer

Italia 1 nella prima serata di venerdì 17 marzo 2022 continua a mandare in onda la saga dedicata all’ex spietato assassino John Wick ormai tornato in pista dopo aver rotto la promessa fatta a sua moglie. Le pellicola John Wick – Capitolo 2 sarà trasmesso a partire dalle ore 21:20 e ci mostra la seconda avventura del personaggio interpretato da Keanu Reeves, che si renderà protagonista di una nuova missione quando un boss della mafia torna nella sua vita a richiedere il pagamento di un pegno del passato. Il boss farà di tutto per coinvolgere l’ex assassino ma la missione non andrà come si aspettava, riservandogli delle cocenti sorprese.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

John Wick – Capitolo 2: le curiosità ed il cast del film

John Wick – Capitolo 2 è il secondo capitolo della saga dedicata all’omonimo ex assassino. Diretto dal regista Chad Stahelski è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 riportando al centro dell’azione il protagonista interpretato da Keanu Reeves, noto attore che ha legato indissolubilmente la sua carriera alla figura de protagonista della saga di Matrix chiamato Neo.

Nel secondo capitolo della saga al fianco del conosciuto interprete prendono parte nel gli altri interpreti come Ian McShane, Ruby Rose e Common ed anche il nostro connazionale Riccardo Scamarcio.

John Wick – Capitolo 2: la trama del film in onda su Italia1

John Wick si gode il meritato riposo dopo essere riuscito a chiudere positivamente la questione del primo film.

Per l’ex assassino è però già tempo di una nuova missione quando un boss della mafia torna nella sua vita per chiedere il pagamento di un pegno del loro passato. Il boss vorrebbe assoldare l’ex assassino per fare fuori la sorella ed il protagonista non può certo rifiutare la missione.

John si farà coinvolgere dalla vicenda in modo troppo personale finendo per fare una violazione di uno dei comandamenti cardine della criminalità organizzata.

L’ex assassino così dovrà salvare sia la sua vita che quella del suo ex obbiettivo.

