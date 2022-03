Mara Venier e i suoi ospiti a Domenica In: le anticipazioni della puntata in onda il 20 marzo su Rai1

Domenica in va in onda su Rai1 il 20 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00. Scopri tutti gli ospiti del nuovo appuntamento con Mara Venier.

Il nuovo appuntamento con Mara Venier all conduzione di Domenica In tiene il 20 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 ovviamente su Rai1. La puntata numero ventisette dello show pomeridiano della domenica tornerà ad occuparsi del conflitto scoppiato in Ucraina con l’intervento di esperti del settore pria che i toni della puntata ritornino più in linea con la freschezza e la leggerezza risaputa del format. Per la zia Mara ci sarà ancora una volta l’incontro con gli amici e colleghi del mondo dello spettacolo che la raggiungeranno in studio per raccontarsi a lei ed al pubblico della trasmissione.

Scopri tutti gli ospiti che interverranno nell’apprezzato programma televisivo in onda su Rai1 il 20 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi.

Domenica in: su Rai1 va in onda la ventisettesima puntata

Lo show torna in onda su Rai1 domenica 20 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 con il volto rassicurante di Mara Venier e quello dei tanti ospiti della nuova puntata. Alle parole della zia sarà affidata la trattazione della delicata prima parte della puntata che tornerà ad occuparsi della stretta attualità legata al conflitto che si sta tenendo in Ucraina con l’intervento di importanti ospiti, come anticipato da TvBlog.it.

Come anticipato dal portale interverranno Alberto Matano in presenza dallo studio mentre in collegamento parteciperà la direttrice del Tg1 la Monica Maggioni. Sul tema si esprimerà anche Fabrizio Moro che si esibirà con il suo successo Non mi avete fatto niente.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 20 marzo

I temi e gli argomenti del nuovo appuntamento in onda il 20 marzo su faranno via via più leggeri e freschi con tanti ospiti che saranno in studio per delle interviste o per esibirsi.

Come riportato dal sito TvBlog.it, sarà presente in studio l’attore Pierfrancesco Favino che ci parlerà del suo ultimo film in uscita tra poco nelle sale cinematografiche.

Ritorna in studio l’amatissima Arisa, ormai volto noto di Domenica in, che sarà accompagnata dal suo maestro di ballo Vito Coppola e poi intonerà qualche suo grande successo. Infine saranno presenti anche Christian De Sica, Alessandro Roja ed Edoardo Pesce protagonisti del remake di Altrimenti ci arrabbiamo in uscita nelle sale il 23 marzo.