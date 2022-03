Million Day estrazione 18 marzo 2022 numeri vincenti di oggi: nuovo orario di estrazione e combinazioni

Il Million Day accompegnerà i suoi appassionati giocatori anche in questo weekend al via venerdì 18 marzo 2022. A partire come sempre dalle ore 19:00 si terrà la nuova estrazione vincente del gioco che da qualche giorno si è di fatto sdoppiato. Al fianco della prima cinquina vincente da mercoledì 16 marzo viene infatti estratta una nuova combinazione vincente composta dai rimanenti 50 numeri non estratti. Il gioco ha dunque raddoppiato la possibilità di vincere 1 milione di euro e di fatto ha modificato anche l’orario dell’estrazione delle due combinazioni, posticipandola alle ore 20:30.

I giocatori avranno così modo di prendere parte al sorteggio fino alle ore 20:20. Scopri le due combinazioni di giornata a partire da qualche minuti dopo le ore 20:30.

Nel caso ti fossi perso tutte le estrazioni che seguiamo sul nostro giornale, nei tanti link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica suddivisi per Lotteria di appartenenza:

Arriva l’Extra Million Day: ecco di cosa si tratta

Da mercoledì 16 marzo 2022 una interessante novità ha catturato l’attenzione dei giocatori del Million Day. La lotteria si è infatti sdoppiata dando la possibilità ai giocatori di pronosticare ben due combinazioni vincenti con una sola giocata.

Aggiungendo infatti l’opzione EXTRA MILLIONDAY ad una giocata MillionDAY, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

L’importante novità introdotta dal gioco sconvolge la normale estrazione che non svolge più alle ore 19 ma bensì a partire dalle ore 20:30. Per i giocatori è possibile prendere parte al concorcorso giornaliero fino alle ore 20:20 con la possibilità di aggiungere EXTRA MILLIONDAY a qualsiasi tipo di giocata valida messa a segno (singola, plurima o sistemistica):

EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE SINGOLE: il costo è fisso a 1€;

il costo è fisso a 1€; EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE PLURIME: è possibile scegliere se aggiungere EXTRA MILLIONDAY per ciascuna giocata singola;

EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE SISTEMISTICHE: il costo è pari ad 1€ per ogni combinazione di 5 numeri generata dal sistema.

Nella tabella riportata sotto puoi scoprire tutte le categoria di vincita alle quale si può ambire:

GIOCATA SINGOLA CON EXTRA GIOCATA INTEGRALE CON EXTRA Numeri indovinati con 5 numeri giocati con 6 numeri giocati con 7 numeri giocati con 8 numeri giocati con 9 numeri giocati 2 4 16 40 80 140 3 100 312 648 1.120 1.740 4 1.000 2.400 4.224 6.496 9.240 5 100.000 105.000 111.000 118.040 126.160

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.