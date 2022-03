Sorry We Missed You: la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai3

Sorry We Missed You va in onda su Rai3 venerdì 18 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola trasmessa a partire dalle ore 21:20.

La proposta del canale per la prima serata di venerdì 18 marzo 2022 è il film di genere drammatico che racconta la storia di Ricky e Abby, due precari che lottano contro la instabile condizione lavorativa in quel Newcastle. Sorry We Missed You mostrerà al pubblico tutti gli sforzi effettuati dai due per assicurare una vita dignitosa senza far mancare nulla ai loro bambini. La coppia cercherà caparbiamente di rincorrere i loro sogni, lui fattorino mentre lei fa la badante a domicilio, fino a decidere di vendere la loro macchina per comprare un furgone per buttarsi in nuovi e si spera più redditizi affari.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai3 venerdì 18 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20.

Sorry We Missed You: le curiosità ed il cast della pellicola

Sorry We Missed You è un film pubblicato nel 2019 diretto alla regia da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty. Il regista britannico è uno dei più apprezzati della sua generazione, capace di conquistare il pubblico e la critica e di essere premiato con ben due Palme d’oro vinte al Festival di Cannes per le osannate pellicole dal titolo di Il vento che accarezza l’erba e Io, Daniel Blake, nelle quali ha collaborato sempre con lo sceneggiatore Laverty.

Il cast di attori principali del film è per lo più composto da interpreti poco conosciuti al grande pubblico come Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor e Ross Brewster.

Ricky e Abby sono un marito ed una moglie che lottano per portare avanti la loro famiglia tra mille difficoltà.

Fattorino sotto pagato lui e badante a domicilio lei si barcamenano per non far mancare nulla ai loro due figli, senza però riuscirci sempre.

La precarietà in quel di Newcastle è ormai un tratto comune a tanti come loro ma i due non si affliggono e cercano comunque di inseguire i loro sogni.

La famiglia si lancerà infatti nel tentativo di migliorare la loro vita e per farlo venderanno la loro auto per comprare un furgone con il quale Ricky possa fare al meglio le sue consegne.

Guarda il trailer: