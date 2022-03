Valeria Marini e l’aborto subito a 15 anni, a deciderlo fu la madre: l’intimo racconto della showgirl

Valeria Marini ha aperto il suo cuore raccontando di aver dovuto abortire all'età di 15 anni. A decidere fu la madre, il motivo del gesto per la figlia allora adolescente.

Ospite della nuova puntata di Belve con Francesca Fagnani, Valeria Marini ha aperto il suo cuore raccontando un doloroso episodio del suo passato. In età adolescenziale, infatti, la showgirl ha rivelato di aver avuto una storia con un uomo violento e dal quale stava per avere un bambino. La gravidanza tuttavia si è interrotta e, come spiega alla conduttrice, ad intervenire è stata la madre: il suo racconto.

Valeria Marini e l’interruzione di gravidanza da adolescente: il racconto a Belve

Valeria Marini ha aperto i cassetti del suo cuore, diventando protagonista di un’intima rivelazione sul suo passato.

La showgirl ed ex volto del GF Vip, nell’intervista a Belve in onda venerdì 18 marzo in seconda serata, ha raccontato un episodio molto importante che ha segnato nel profondo la sua crescita nell’età adolescenziale. Alla conduttrice Francesca Fagnani ha infatti rivelato di aver avuto un’interruzione di gravidanza.

La showgirl ha inizialmente confessato di aver avuto, intorno all’età di 15 anni, una storia con un uomo più grande di lei e che si è rivelato una persona violenta. E dal quale stava per avere un bambino: “Avevo circa 15 anni, io poi neanche lo sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza.

Ero molto ragazzina, ma mia madre l’ha fatto per il mio bene. Questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta“.

Valeria Marini e la decisione della madre: “Mi ha salvato“

Valeria Marini ha voluto presto dimenticare quel complicato capitolo della sua vita: “Ho cancellato un po’ dalla memoria, perché ho sofferto molto“.

E, a seguire, ha rivelato come decisivo per lei sia stato l’intervento della madre, la quale ha deciso per l’aborto della figlia.

Rispondendo alla domanda della Fagnani sulla possibilità che non abbia accettato la scelta improvvisa della madre, la Marini ammette: “Mi ha salvato, mi ha cambiato la vita e dato la possibilità di allontanarmi e non rimanere imprigionata da una persona che non mi amava e che mi faceva del male.

Non posso fare altro che ringraziarla“.