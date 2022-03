Amici, prende il via il serale: le squadre, i professori e la giuria del talent di Maria De Filippi

Canale5 è pronta ad ospitare il rush finale del talent più longevo della nostra televisione. A partire dalle ore 21:30 di sabato 19 marzo 2022 va in scena il serale di Amici, lo storico programma creato e condotto da Maria De Filippi. La regina della televisione sarà al centro dell’iconico studio dello show a guidare lo spettacolo durante il quale ad esibirsi ci saranno i 18 talenti finalisti di quest’anno. I giovani saranno divisi in tre squadre e si daranno battaglia tra loro alla ricerca del vincitore in grado di raccogliere il testimone dalle mani di Giulia Stabile.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sono composte le tre squadre, su chi saranno i giudici e su tutti i dettagli da conoscere prima di gustarsi la prima puntata di Amici.

Amici, la prima puntata del serale: il direttore artistico e la giuria

Sabato 19 marzo 2022 prende il via la gara che condurrà il pubblico alla scoperta del vincitore di questa edizione di Amici. La prima puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi svelerà una serata di grande spettacolo dove a farla da padrone saranno le esibizioni dei diciotto cantanti e ballerini arrivati alla fase finale.

Le esibizioni dei giovani talenti saranno valorizzate dalle coreografie guidate dal direttore artistico Stephane Jarny, ampiamente confermato dopo la bella impressione dello scorso anno.

E visto che squadra che vince si cambia a giudicare le performance dei concorrenti e le loro sorti ci sarà la giuria capitanata da Stefano De Martino con al fianco Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Le tre squadre di Amici: i professori ed i talenti in gara

I diciotto talenti rimasti in gara sono stati divisi in tre squadre capitatanate da due professori a testa, uno per il ballo ed un alto per il canto. I giovani si daranno quindi battaglia così suddivisi: