Attraverso i muri: Storie al tempo della pandemia, il toccante docufilm sul Covid-19 in onda su Rete4

Un giorno dopo la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del COVID-19 il canale Mediaset rende ancora omaggio a chi ha speso la propria vita in quei mesi drammatici di due anni fa. Sabato 19 marzo 2022 su Rete4 a partire dalle ore 21:35 circa va in onda il toccante docufilm da titolo di Attraverso i muri: Storie al tempo della pandemia, nel quale le oltre 200 interviste hanno dato vita al racconto dell’emergenza sanitaria vissuta dal nostro Paese all’alba del 2020. Il pubblico potrà vedere il ricordo di chi ha perso la vita ma anche il gigantesco sforzo del Paese per superare quei drammatici mesi attraverso un contributo unico che si impreziosisce anche della partecipazione di cinque artisti che con le loro performance hanno fatto parlare l’arte ed il cuore.

Attraverso i muri: Storie al tempo della pandemia: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm

A ridosso della seconda Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del COVID-19 il canale di Rete4 propone un intenso docufilm che racconta questi due anni difficili ed i tremendi primi mesi in cui scoppiò la pandemia.

A partire dalle ore 21:35 di sabato 19 marzo 2022 la pellicola Attraverso i muri: Storie al tempo della pandemia va in onda su Rete4 mostrando al pubblico le oltre 200 testimonianze raccolte tra Milano, Bologna, Torino e Firenze di chi ha vissuto in prima persona gli effetti della pandemia o di chi l’ha combattuta in prima persona.

Andrea Broglia e Daniela Ferrero raccontano sapientemente i primi drammatici mesi vissuti a combattere questo nemico invisibile mettendo in fila le dichiarazioni dei medici e paramedici, volontari, operatori del 118, rappresentanti delle istituzioni in una lunga e sentita riflessione su quanto accaduto.

A prendere parte al progetto sono stati anche per la comunità accademica, il professor Andrea Crisanti, e cinque abili artisti che attraverso le loro performance hanno raccontato le quattro fasi del docufilm e di questo stesso periodo: Dispnea, Apnea, Comunità, Naufraghi.