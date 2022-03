Barù a Verissimo parla del rapporto con Jessica Selassié nato al GF Vip: cosa prova realmente per la Princess

Barù, uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, ripercorre la sua avventura oggi pomeriggio in un’intervista a Verissimo. Nella Casa ha spiccato per simpatia, schiettezza e per il flirt con Jessica Selassié che ha fatto sognare numerosi telespettatori. E, parlando proprio del rapporto con la Princess, svela il suo reale sentimento per lei e lancia un messaggio ai fan dei “Jerù“: “Vorrei dire loro di stare tranquilli“.

Barù e Jessica Selassié, cosa prova per lei: le sue parole a Verissimo

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Barù si racconta a cuore aperto a Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo.

L’ex concorrente si è classificato terzo nella finalissima di lunedì sera, alle spalle di Davide Silvestri e della vincitrice Jessica Selassié. E proprio con la Princess ha instaurato un rapporto di complicità e confidenze, fatto di alti e bassi, litigi e riavvicinamenti continui. I fan dei “Jerù”, com’è stata ironicamente soprannominata la coppia sui social, non hanno mai smesso di credere che tra i due possa essersi instaurato un rapporto che va oltre la semplice amicizia.

Oggi a Verissimo, Barù ripercorre la sua avventura a Cinecittà e parla con sincerità del suo attuale legame con Jessica, lodandola: “Lei è fantastica, è una di quelle donne che fanno ridere, intelligente, trovo anche che si sia dimostrata una persona bella, pura e pulita.

C’è una grande amicizia“. Barù parla di amicizia, sebbene nella Casa si vociferava ci fosse stata anche attrazione fisica tra di loro. Silvia Toffanin gli chiede se sia successo qualcosa di intimo a Cinecittà, ma l’ex concorrente nega: “No perché non si poteva fare nulla lì dentro, e poi non volevo fare nulla“.

Barù manda un messaggio ai fan dei “Jerù”

Gli unici contatti fisici, spiega Barù, sono stati solo alcuni baci da parte di Jessica: “Ogni tanto mi dava un bacino, ma niente di che.

Io ero attratto, è una bella donna, ma non credo si sia innamorata.

Non mi conosce, non ci conosciamo. Ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto di videocamere e microfoni tutto il giorno“. L’ex gieffino è comunque intenzionato a proseguire l’amicizia anche lontano dalle telecamere: “Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, poi non ti dico ‘Sono innamorato e la voglio vedere subito’“.

Parlando del sostegno dei fan della coppia, che non hanno mai smesso di supportare i “Jerù”, Barù ribadisce di non volere una storia d’amore al momento: “Ci mandavano gli striscioni con gli aerei.

Vorrei dire loro di stare tranquilli, di darci i nostri spazi. Anche lei avrò tanto di cui pensare. Credo che adesso non sia il momento per nessuno di noi due di iniziare qualcosa. Non voglio avere una storia romantica con nessuno in questo momento“.