La vendetta della sposa: la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2

La vendetta della sposa va in onda su Rai2 nella prima serata di sabato 19 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2

La proposta di Rai2 per la prima serata di sabato 19 marzo 2022 è un thriller intenso che racconta una storia di vendetta e ripicche. Nella pellicola La vendetta della sposa la malcapitata Maya sarà ad un passo dalle nozze con quello che crede di essere l’amore della sua vita quando una figura vestita da sposa e con un coltello in mano arriverà a perseguitarla senza darle pace. La donna dovrà fare molta attenzione all’ex del futuro sposo, tornata nelle loro vite per rovinare il loro idillio d’amore. Scopri la trama completa del film La vendetta della sposa, il cast e tutte le curiosità collegate ad esso.

La vendetta della sposa: le curiosità ed il cast del film

La pellicola dal titolo La vendetta della sposa (conosciuta in lingua originale con il titolo A Bride’s Revenge) è un film tv rilasciato nel 2019 di genere thriller diretta dal regista Robert Malenfant. Prodotta interamente negli Stati Uniti d’America ha una durata di circa 83 minuti ed andrà in onda su Rai2 nella prima serata di sabato 19 marzo 2022.

Il cast della pellicola vede impegnati attorin poco conosciuti del panorama hollywoodiano come Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Nick Ballard, Charles Christopher.

La vendetta della sposa: la trama della pellicola

Il thriller intenso ed a tratti spaventoso racconta la storia di Maya di una proprietaria di un salone di bellezza che sta per coronare il suo sogno sposandosi con l’uomo che ha sempre desiderato, che ad un certo punto verrà sconvolta per i fantasmi del passato del futuro marito.

L’uomo in passato doveva già convolare a nozze con un ‘altra donna, tale Lori, che però ha mollato ad un passo dalle nozze per via del suo reiterato comportamento ossessivo. Sarà proprio questa donna in sete di vendetta a perseguitare la futura sposa Maya, vestendosi da sposa ed andando a caccia della sua figura con in mano un coltello pronto a colpire.

I futuri sposi dovranno prima pensare a mettere la pelle in salvo e poi a sposarsi.