Lo Show dei Record, Gerry Scotti conduce la terza puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Gerry Scotti torna a prendere posto nella prima serata di Canale 5 per condurre il terzo appuntamento con la entusiasmante trasmissione de Lo Show dei Record. Il programma è tornato in pianta stabile nella programmazione della rete con una nuova edizione nella quale uomini e donne provenienti da tutto il mondo saranno pronti a sfidare i propri limiti cercando di superare dei record storici. Domenica 20 marzo 2022 il pubblico sarà come ipnotizzato ai teleschermi per guardare le formidabili gesta dei concorrenti ed anche i divertenti momenti di spettacolo guidati dallo zio Gerry.

Ad aiutare il conduttore ci saranno ancora una volta Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coadiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre e dall’immancabile Marco Frigatti ed un ospiti sportivi che si cimenterà con alcune entusiasmanti prove.

Scopri tutto quello che accadrà questa sera a partire dalle ore 20:35 circa e chi sarà il nuovo ospite che si metterà alla prova con i record del programma.

Lo Show dei Record: il nuovo appuntamento in onda su Canale5

Domenica 20 marzo 2022 su Canale5 va in onda una nuova tappa del viaggio alla ricerca di nuove imprese de Lo Show dei Record.

La trasmissione prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia ha preso stabilmente posto nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset con la conduzione del simpatico e coinvolgente Gerry Scotti.

Il conduttore guiderà per la terza volta la folta squadra capitanata dall’inviato Umberto Pelizzari e dal giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, che organizzeranno le operazioni dei certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre.

A loro si aggiunge anche l’immancabile Marco Frigatti che interverrà per mostrarci i record più disparati.

Lo Show dei Record: gli ospiti della terza puntata

Come accaduto nella prime due puntate del programma ci sarà nuovamente il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen l’olandese Kelvin De Ruiter, alle prese con nuovi record da superare.

L’ospite proveniente dal mondo dello sport sarà Aldo Montano che avrà a che fare con la sua abilità alla sciabola messa alla prova con un curioso record.