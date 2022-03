Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a Verissimo parlano del loro futuro: “Vogliamo stare insieme per sempre”

L’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo viene raccontato oggi dalla coppia in un’intima intervista a Verissimo. Reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati, la Princess e il nuotatore ripercorrono la genesi della loro love story emozionando Silvia Toffanin. E, pensando al futuro insieme, la coppia non si nasconde: “Penso che non ci lasceremo mai“.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: a Verissimo la coppia si racconta

Atmosfera all’insegna delle emozioni e dell’amore nel salotto di Verissimo, dove Silvia Toffanin ospita oggi pomeriggio una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié raccontano la loro storia d’amore ripercorrendola attraverso filmati, ricordi e intimi racconti. La Princess e il nuotatore si sono ritrovati dopo lunedì sera, subito dopo la finale del reality, nel corso della quale la ragazza si è classificata in quinta posizione. Nel corso della loro avventura a Cinecittà hanno fatto emozionare tutti, tra confidenze, sorprese e momenti di puro romanticismo.

A Verissimo Lulù, dopo un inizio intervista a tu per tu con Silvia Toffanin, accoglie Manuel Bortuzzo al suo fianco.

Il ragazzo fa il suo ingresso con un mazzo di fiori per la sua amata, per poi dare il via ad un’intervista di coppia alla padrona di casa. “Siamo felici, sereni, non ci siamo lasciati un secondo, abbiamo un sacco di cose da recuperare e penso che non ci lasceremo mai. Siamo tornati a vivere“: le parole del nuotatore dopo aver ritrovato Lulù in seguito alla finale.

Manuel e Lulù verso il futuro: “Vogliamo stare insieme per sempre“

La coppia si racconta a cuore aperto, fra sogni e progetti futuri, tra cui la creazione di una famiglia. Lulù non ha mai nascosto il desiderio di maternità e lo conferma nuovamente a Verissimo: “Il mio sogno più grande è diventare mamma, vorrei diventare mamma anche presto.

Io ho sempre voluto avere figli, ho sempre detto a mia mamma: ‘Voglio avere figli entro i 25 anni’. Però vogliamo stare insieme per sempre“. Anche Manuel Bortuzzo si esprime pensando a un’eventuale paternità: “Per quando sarà ora certo.

Di sfide nella mia vita non ne sono mancate“.

Il loro amore nato nella Casa del Grande Fratello Vip è iniziato come una semplice convivenza sotto il tetto di Cinecittà, per poi tramutarsi in un sentimento sempre più potente. La Princess svela: “Quando sono entrata, sono andata a vedere i concorrenti, però non ho pensato: ‘Che carino questo’.

Quindi è quando meno te lo aspetti nella vita che ti capitano le cose più belle. Non pensavo appena entrata di avere subito un’attrazione verso Manuel. Poi abbiamo capito tutti e due che c’era un altro interesse oltre all’amicizia. Dal primo giorno ci siamo subito legati“. Manuel, ripensando ai momenti in cui l’aveva allontanata, per paura o per fragilità, confessa: “Ero entrato nella Casa già con mie paure. Io non volevo, quando in realtà la cura per tanti problemi ce l’avevo“.