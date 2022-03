Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: su Rai3 la seconda puntata del programma di divulgazione scientifica

Nella prima serata di sabato 19 marzo 2022 su Rai 3 va in scena la seconda puntata dell’interessante programma di divulgazione scientifica che si interroga insieme al pubblico su temi della ricerca che incontrano quelli etici. La seconda puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:50 con la conduzione di Barbara Gavallotti, biologa e divulgatrice che il pubblico ha imparato a conoscere nei salotti televisivi quando con semplicità ha spiegato a tanti di noi le tematiche legate alla pandemia di Covid e non solo. La conduttrice torna al timone di questa nuova avventura nella seconda delle quattro puntate dove si occuperà della durata della vita e di come l’uomo e la scienza si pongono di fronte al tema dell’invecchiamento, affrontando la discussione attraverso la quinta dimensione, quella della curiosità.

Sabato 19 marzo 2022 riparte il curioso viaggio della nuova trasmissione di divulgazione scientifica di Rai3 condotta da Barbara Gavalotti. A partire dalle ore 20:50 circa va in scena il secondo appuntamento con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, il programma che con pacatezza e sapienza e senza usare toni allarmistici porta a spasso gli spettatori lungo le frontiere della ricerca e della scienza.

La conduttrice, che si sta imponendo con modo e capacità come uno dei nuovi volti della diulgazione scientifica, nel secondo appuntamento affronta il tema della lunga giovinezza con l’aiuto di servizi ad hoc e la presenza di ospiti.

Da sempre l’uomo ambisce a arimanere su questa Terra quanto più possibile e la scienza ha fatto passo da gigante in questo senso, garantendo tecniche e strumenti in grado di preservare la nostra vita.

“Quanto è la durata massima della vita umana? Perché invecchiamo? E come? E soprattutto, come possiamo rallentare l’invecchiamento, restando giovani o almeno in forze il più a lungo possibile?” – come si legge nelle anticipazioni della guida tv Rai – questi e tanti altri saranno i quesiti ai quali la presentatrice cercherà di rispondere raccontando lo status attuale della questione e cosa ci possiamo aspettare per il futuro.