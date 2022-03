Auto investe la folla alla festa di Carnevale in Belgio: alto il bilancio dei morti, numerosi i feriti

Tragedia al carnevale di Strépy-Bracquegnies, dove all'alba un'auto è piombata sulla folla in festa: pesante il bilancio di morti e feriti. Le prime ricostruzioni dell'accaduto.

Attimi di panico in Belgio, dove un’auto lanciata a tutta velocità ha investito una folla riunita per festeggiare il Carnevale. È successo in un piccolo paese nel sud del Paese. Pesante il bilancio di morti e feriti. Fermato l’uomo alla guida dell’auto.

Almeno 6 morti investiti da un auto al Carnevale di Strépy-Bracquegnies, Belgio

La notizia viene riportata da fonti locali del Belgio come la RTBF: all’alba di oggi un’auto ha investito una folla di persone a Strépy-Bracquegnies, piccola cittadina poco a est di Charleroi. La tragedia alle 5 di questa mattina, quando per strada si stava ancora festeggiando il carnevale locale.

Secondo quanto riportato, il bilancio al momento è di almeno 6 morti e oltre 12 feriti alcuni dei quali in modo lieve.

In città è scattato il piano di emergenza ed il palazzetto dello sport è stato messo a disposizione delle vittime. Il ministro dell’interno Annelies Verlinden tramite twitter ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Le mie più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti e feriti nell’incidente accaduto questa mattina a Strépy“. E aggiunge: “Quella che doveva essere una festa amichevole si è trasformata in una tragedia. Stiamo monitorando la situazione da vicino.”

Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy. Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame. Nous suivons la situation de près. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 20, 2022

Auto sulla folla in Belgio: fermato l’uomo che era alla guida

Nella giornata di oggi si terrà una conferenza stampa in cui verranno probabilmente chiariti alcuni aspetti della vicenda. L’auto che ha investito la folla al Carnevale di Strépy-Bracquegnies avrebbe poi proseguito la sua folle corsa, ma sarebbe successivamente stato fermato.

Non sono ancora chiare le circostanze dell’accaduto, le autorità stanno indagando ma al momento, si apprende, sarebbe esclusa la pista terroristica. Un reporter di Bel RTL citato da fonti estere, Fabrice Collignon, era presente sul luogo e avrebbe dichiarato: “Abbiamo sento un rumore immenso e un’auto è letteralmente entrata in un gruppo di persone.

Una scena così non l’ho mai vista in vita mia: c’erano musica e sorrisi, 3 secondi dopo le persone stavano gridando“.