Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata del 20 marzo 2022

Che tempo che fa va in onda su Rai3 domenica 20 marzo 2022. Scopri le anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata condotto da Fabio Fazio.

La trasmissione Che tempo che fa spenderà la maggior parte della puntata di domenica 20 marzo 2022 per il racconto attento e dettaglio dello status del conflitto scoppiato in Ucraina. Il programma condotto da Fabio Fazio insieme agli interventi e contributi di intellettuali, giornalisti ed inviati ritorna ad occuparsi della escalation di violenza terribile che stanno vivendo le popolazioni colpite dalla guerra. Nel corso della puntata che vedrà anche la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck interverranno anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ed Oleg Paniuta, il conduttore del canale tv Ukraina24 che sta continuando ad informare i suoi connazionali sulle atrocità della guerra.

Per l’occasione il celebre Tavolo di fine puntata andrà nuovamente in soffitta per lasciare maggiore spazio alle analisi approfondite degli ospiti di Che tempo che fa.

Che tempo che fa: la puntata di domenica 20 marzo

Da quasi un mese a questa parte l’attenzione di Fabio Fazio e della sua Che tempo che fa è concentrata sul racconto del conflitto che sta mettendo in ginocchio la popolazione ucraina. La scelta della trasmissione sarà la stessa anche per la puntata di domenica 20 marzo 2022, quando il conduttore e gli ospiti in studio continueranno ad analizzare la triste attualità.

A partire dalle ore 20:00 si susseguiranno i contributi di intellettuali, giornalisti ed inviati per il racconto di ciò che sta accadendo in Ucraina. ;La narrazione ed il commento si impreziosiranno dell’intervento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e del collegamento in diretta con la tv ucraina ed con il suo conduttore Oleg Paniuta.

Il giornalista ci spiegherà il lavoro di Ukraina24 che ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale che risulta essere attualmente il solo ad andare in onda in Ucraina.

Che tempo che fa: il Tavolo non ci sarà

Nella puntata in onda questa sera non ci sarà il solito e divertente Tavolo di fine puntata e pertanto gli interventi comici del nuovo appuntamento saranno fatti dalla sola Luciana Littizzetto.