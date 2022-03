Davide Silvestri riceve un messaggio dal cugino Kekko a Verissimo: sorpresa per l’ex concorrente del GF Vip

A Verissimo Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa da parte del cugino Kekko, frontman dei Modà. In studio da Silvia Toffanin dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’attore ascolta con commozione il video-messaggio del cantante, che si dice orgoglioso dei valori portati avanti nella Casa e rivelandogli: “Per me è un vincitore sin dal primo giorno“. L’ex gieffino svela in studio il prezioso legame che li unisce.

Davide Silvestri e il video-messaggio del cugino Kekko a Verissimo

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificato secondo alle spalle di Jessica Selassié, Davide Silvestri si racconta oggi pomeriggio a Verissimo.

L’attore parla della sua esperienza nel reality e, in particolare, del sostegno ricevuto dall’esterno da parte di una delle persone più importanti della sua vita: il cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà. E proprio dal cugino arriva in studio un video-messaggio a sorpresa.

“È stata un’emozione grandissima rivederlo dopo 6 mesi, perché non ho grandissimi amici. Le conto sulla dita di una mano le persone con cui ho un rapporto profondo, e Davide fa parte delle persone più importanti della mia vita. Andarmelo a riprendere è stata una liberazione anche per me, perché un punto di riferimento era tornato a far parte della mia vita“: queste le parole del cugino Kekko.

Il cantante rimarca anche l’importanza dei principi morali portati avanti dal cugino: “Sono felicissimo del percorso che ha fatto, per me è un vincitore sin dal primo giorno perché ha portato avanti quei valori che anche io cerco di portare avanti: la semplicità, l’umiltà. Complimenti, sono fiero di te, ti voglio tanto bene“.

Davide Silvestri e il lavoro al fianco del cugino: “Mi ha riempito il cuore“

Parlando con Silvia Toffanin del loro rapporto, Davide Silvestri spiega quanto sia importante il cugino nella sua vita: “Kekko è mio fratello, una delle persone insieme a mio papà più importanti della mia vita“.

Il cantante, in particolare, lo aiutò in un periodo complicato a livello lavorativo nella vita dell’attore: “Lui mi è sempre stato vicino, mi diceva: ‘Come posso aiutarti?

Se ti servono soldi, ti aiuto’. Io gli ho detto: ‘Kekko, io non voglio soldi ma un lavoro‘. Così dopo, per caso, è nata una strana combinazione della vita. Il suo assistente ha deciso di cambiare vita per motivi personali, e così Kekko mi ha detto: ‘Guarda, so che tu volevi lavorare: mi si è liberato un posto.

Io ho bisogno di una persona di fiducia. Se vuoi lavorare per me, pensaci‘”.

Davide Silvestri ha deciso così di accettare questo lavoro, affiancando il cugino: “Partire come suo assistente personale non è una cosa da tutti i giorni, e mi ha riempito il cuore. Sono felicissimo di quel lavoro. Tutto quello che avevo prima nella mia vita non lo voglio assolutamente lasciare, altrimenti non sarei coerente con me stesso“.