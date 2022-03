Il Cantante Mascherato prolungato, l’annuncio di Milly Carlucci: quando va in onda la finale dello show

Importante cambiamento in corso nella programmazione de Il Cantante Mascherato su Rai1, come anticipato anche dalla stessa Milly Carlucci pochi giorni fa. Lo show musicale dedicato agli smascheramenti sarà infatti prolungato con l’aggiunta di un’ulteriore puntata, con il conseguente slittamento della attesissima finale al 1 aprile. La conduttrice ha voluto ringraziare il direttore di Rai1 per l’opportunità.

Il Cantante Mascherato prolungato: l’annuncio di Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato, giunto quest’anno alla sua terza edizione ufficiale, farà compagnia al pubblico di Rai1 per un’altra settimana.

Lo show musicale del primo canale della Rai, infatti, è stato prolungato di un’altra settimana con l’aggiunta di un’ulteriore puntata. L’annuncio è arrivato direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che, intervenuta venerdì pomeriggio nella puntata de La Vita in Diretta di Alberto Matano, ha dato la notizia ufficiale.

“Vi do una notizia grossa. La rete ci onora della grande fiducia e ci allunga di un’altra puntata. Grazie al direttore Coletta, grazie alla rete per questa opportunità“: queste le parole cariche di gioia della conduttrice, che ha voluto personalmente ringraziare il direttore di Rai1 Stefano Coletta per l’opportunità offerta.

Lo show musicale dedicato agli smascheramenti prosegue così la sua corsa e cambia, di conseguenza, la data della finale.

Il Cantante Mascherato: la nuova data della finale

La puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda lo scorso venerdì 18 marzo, dunque, è stata la prima semifinale ufficiale di questa edizione. Come annunciato da Milly Carlucci, la seconda semifinale andrà in onda venerdì 25 in cui verranno selezionato i quattro concorrenti mascherati che si contenderanno la vittoria.

La finale dunque slitta di una settimana e viene programmata per il 1 aprile: questa la data ufficiale da appuntarsi sul calendario.

Come spiegato anche da TvBlog, il 1 aprile sarebbe dovuto andare in onda in prima serata il nuovo programma Ci vuole un fiore condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Il nuovo format, come rivelato da un’indiscrezione, sarebbe però stato ridotto e da due puntate si passerebbe a una sola messa in onda. Cambiamenti in corso, dunque, che portano così Milly Carlucci a prolungare per una settimana l’appuntamento fisso con il suo affezionato pubblico.