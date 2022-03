Nek ancora in ripresa dall’incidente alla mano: i successi musicali, il libro e la vita privata del cantante

Filippo Neviani, in arte Nek, è certamente uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano. I successi del cantante hanno emozionato diverse generazioni, che gli hanno regalato delle grandi soddisfazioni.

Anche nella vita privata, il cantate ha raggiunto felicità, grazie alla lunga relazione con la moglie Patrizia Vacondio e alla nascita della piccola Beatrice.

Una vita perfetta, se non fosse per l’incidente alla mano, subito dal cantante nel 2020, da cui Nek non si è ancora ripreso totalmente.

Nek: una carriera musicale da sogno

Nek ha inciso dei brani che sono entrati a far parte della storia della musica italiana.

I suoi esordi, però, non furono da solista, ma come parte di un duo e di un gruppo. Il successo vero e proprio, però, arrivò con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1997. Il cantante ha presentato lì la sua canzone più iconica, Laura non c’è: “Questa canzone mi ha cambiato la vita… Nel febbraio del 1997 salii su quel magico palco… Nella classifica del festival “Laura non c’è” si posizionò al 7 posto… ma ben presto mi resi conto che quel numero e quel risultato non corrispondevano alla realtà dei fatti, perché minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, qualcosa di grande stava accadendo“.

Da lì in poi, Nek ha saputo sfornare uno dopo l’altro dei successi senza tempo: Se una regola c’è, Sei solo tu, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Se io non avessi te e tanti altri. Fino a uno degli ultimi successi: Uno di questi giorni. Nella sua lunga carriera, il cantante ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo: “30 anni di carriera mi hanno regalato un’infinità di cose… Le esperienze che ho vissuto… Anche di vita… Il regalo più grande è il fatto stesso che esistano trent’anni di vita musicale… Ho la piena consapevolezza di aver speso buona parte della mia vita a fare quello che mi piace, questo credo sia il regalo più grande“.

Nek si definisce un “Portavoce emozionale“, perché con la sua arte racconta sé stesso, ma anche le storie che accadono agli altri: “La vita di tutti i giorni… Anche di persone a me vicine… I viaggi stessi che faccio sono fonte di grande ispirazione… La vita in generale io cerco di rappresentarla attraverso le canzoni… Il mio è un lavoro in cui devi esprimere le tue emozioni, i sentimenti, la tua paura interiore. E non è facile perché significa esporsi e rivelare alla gente i tuoi aspetti più intimi, le fragilità, le insicurezze“.

Nek: matrimonio e vita privata del cantante

Nek ha una vita privata felice. Il cantante, infatti, è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio. Un rapporto solido, da cui è nata nel 2011 la piccola Beatrice. La moglie di Nek, però, era già mamma di Martina. La coppia, si conosce da molto tempo, infatti, le nozze sono arrivate dopo undici anni di relazione: “Un cuor solo, un’anima sola“.

Come riportato da Il Sussidiario, però, la coppia ha dovuto superare un tradimento del cantante ai danni di Patrizia Vacondio.

La lontananza dai suoi affetti è stato uno dei problemi riscontrati da Nek nel corso della sua lunga carriera: “Ho sentito tante volte la lontananza dalla famiglia… Non poterla avere vicina era causa di tristezza… Poter avere la mia famiglia sempre a pochi passi da me sarebbe qualcosa di straordinario“.

L’incidente alla mano di Nek

Nek ha subito un brutto incidente alla mano il 19 novembre 2020. Il cantante si è distratto mentre utilizzava una sega circolare, procurandosi una grave ferita: “Se fossi rimasto nella mia casa in campagna più del dovuto sarei morto dissanguato e svenuto: avrei perso i sensi sicuro. È stato un brutto incidente, le mani sono importanti per tutti“.

Un evento sfortunato, per cui il cantante è ancora in una fase di recupero. Nek ha deciso di raccontare l’accaduto e il percorso di riabilitazione nel suo nuovo libro: “Si legge ‘Mani nude’ ma si dice a cuore aperto… Terapeutico per me… Racconto dell’incidente, con il pretesto dell’incidente mi sono messo davanti a voi, nel modo più sincero possibile, con delle riflessioni…. Voglia di condividere qualcosa di diverso con voi“.